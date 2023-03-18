وزير الدفاع الإسرائيلي السابق: نحن نتفكك من الداخل وخطر الحرب الأهلية يتزايد

أعرب وزير الدفاع الإسرائيلي السابق بيني غانتس الجمعة عن خشيته من اندلاع حرب أهلية في إسرائيل، قائلا إن المجتمع يتفكك من الداخل.

جاء ذلك في تغريدة تعليقا على تزايد وتيرة التظاهرات ضد خطة الإصلاحات القضائية التي تعتزم حكومة بنيامين نتنياهو تنفيذها.

وقال غانتس -وهو أحد زعماء المعارضة- "أخشى أن تكون هناك حرب أهلية هنا" في إسرائيل، وأضاف "أعتقد أن لا أحد يريد ذلك، لكن التدهور على منحدر سلبي وخطر حدوث حرب أهلية يتزايد".

وقال "هذه ليست نبوءات نابعة عن غضب، هذا كلام واقعي، أنا أعيش داخل شعبي وأرى كيف نتفكك".

والأربعاء، أدلى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ بتصريح مشابه، قال فيه "من يعتقد أن حربا أهلية حقيقية هي حد لن نصل إليه، فهو لا يفهم".

وتقدم هرتسوغ بخطة لحل الخلاف بين الحكومة والمعارضة، فيما يتعلق بخطة الإصلاحات القضائية.

وأشار إلى أن مخططه يقوي الكنيست (البرلمان) والحكومة والنظام القضائي، ويحافظ "على دولة إسرائيل اليهودية والديمقراطية".

ومنذ أكثر من 10 أسابيع، يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين بشكل شبه يومي، ضد خطة الإصلاح القضائي التي تعتزم حكومة نتنياهو تطبيقها.

وتقول المعارضة إن الخطة تمثل بداية النهاية للديمقراطية، فيما يردّد نتنياهو أنها تهدف إلى إعادة التوازن بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.

وتتضمن الخطة تعديلات تحدّ من سلطات المحكمة العليا، وتمنح الحكومة سيطرة على تعيين القضاة.