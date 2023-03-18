مصر.. خالد البلشي نقيبا جديدا للصحفيين

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين في مصر مساء الجمعة فوز رئيس تحرير موقع "درب" خالد البلشي بمنصب نقيب الصحفيين بإجمالي 2450 صوتا مقابل 2211 صوتا لمنافسه رئيس تحرير صحيفة الأخبار الحكومية خالد ميري.

وهنأ ميري وكيل النقابة المنتهية ولايته منافسه البلشي وكيل النقابة الأسبق عبر منشور في حسابه على فيسبوك، قائلا "خالص التهاني للزميل خالد البلشي، وتمنياتي القلبية للجماعة الصحفية بالنجاح وتحقيق كل ما يتمنونه".

وفي أول تعليق له بعد الفوز، شكر الصحفي خالد البلشي منافسه على خوض ما سماها "المنافسة الشريفة والعادلة"، قائلا في تدوينة عبر منصات التواصل "نبقى زملاء أعزاء وتجمعنا نقابة واحدة".

وخلال فترة الدعاية الانتخابية رفع البلشي -الذي يعتبره البعض مرشح "تيار الاستقلال"- شعار "معا نستطيع"، فيما اتخذ منافسه ميري المدعوم من الحكومة شعار "نقابة قوية.. صحافة قوية".

ويترأس البلشي تحرير موقع "درب" الذي حُجب في مصر بعد قرابة شهر من إطلاقه في مارس/آذار 2020، ولم تكن هذه هي المرة الوحيدة التي يواجه فيها البلشي كرئيس تحرير قرارات بالحجب، إذ تعرض موقعه "كاتب" الصادر عن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان للحجب بعد ساعات فقط من إطلاقه في يونيو/حزيران 2018، فيما تعرض موقع "البداية" للحجب أيضا في يونيو/حزيران 2017.

كما أجريت انتخابات التجديد النصفي على 6 مقاعد في مجلس النقابة، فاز فيها كل من هشام يونس وعبد الرؤوف خليفة وجمال عبد الرحيم ومحمود كامل ومحمد يحيى ومحمد الجارحي.

وتتم انتخابات التجديد النصفي كل عامين، وتُجرى على مقعد النقيب و6 أعضاء من المجلس الذي يضم 12 عضوا، وتقدم لمنصب النقيب 11 مرشحا، أبرزهم البلشي وميري وكلاهما خريجا كلية الإعلام في جامعة القاهرة عام 1994.

كما تقدم لمقاعد العضوية الستة 39 مرشحا، وشهد ترشح الصحفيات إقبالا محدودا، إذ ترشحت 8 صحفيات، واحدة منهن ترشحت لمقعد النقيب، وهي نعيمة راشد الصحفية في جريدة الجمهورية الحكومية، و7 صحفيات ترشحن على مقاعد العضوية.