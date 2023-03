"زينة رمضان" تزين ميدان بيكاديلي في لندن

أشرفت مؤسسة عزيز الخيرية الإسلامية في بريطانيا بالتعاون مع السلطات على مبادرة لتعليق زينة رمضان في ميدان بيكاديلي أحد أكبر ميادين لندن، وذلك بهدف نشر الأجواء الرمضانية المبهجة قبل أيام قليلة من حلول الشهر الكريم.

ونشرت مؤسسة عزيز، أمس الجمعة عبر حسابها على تويتر، صورا للزينة في ميدان بيكاديلي وعلقت "نحن فخورون برعاية مبادرة زينة وأضواء رمضان الجميلة في ميدان بيكاديلي، نتمنى أن يزور جميع الأصدقاء والعائلة المكان للاحتفال بهذه المبادرة التضامنية للجميع".

We're proud sponsors of the beautiful Ramadan Lights in Piccadilly Circus✨ We hope everyone visits with friends and family to celebrate this beacon of solidarity for all ☪️ Ramadan Lights is founded by Aisha Desai. pic.twitter.com/wGCbocn15J — Aziz Foundation (@AzizFndn) March 17, 2023

وتداول نشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي، مشاهد توثق وجود زينة رمضان في ميدان بيكاديلي.

I love my job so much ✨ Being able to get involved in beautiful projects like this. We also offer Master Scholarships for British Muslims applying for Post Grad study. Applications are open now, deadline March 31st. More info: https://t.co/3fPbH3gFjX https://t.co/awTNquP7ay — Ibrahim (@IbzMo) March 17, 2023

كما نشر الشيخ عاشق إمام وخطيب دار الأمة بلندن مقطع فيديو لتلاوته آيات من القرآن الكريم معلقا "التلاوة في وسط لندن"، وفي الخلفية تظهر أحبال الزينة والإضاءة.

Reciting in Central London pic.twitter.com/Kw77iKleOT — Shaykh Ashiq (@ShaykhAshiq) March 17, 2023

وعبّر مغردون عن سعادتهم بوجود زينة رمضان للمرة الأولى بهذا الحجم اللافت في لندن.

London spirit 🫶 My second fav city (after Istanbul) is ready for Ramadan ✨ #London https://t.co/ld0lyRiPao — R. İclâl Turan (@iclalturan) March 18, 2023

I want more of this please, I’ll take representation in form of pretty lights in the heart of country all day, errydayyy! https://t.co/wOsLUt2WxS — Zamzam Ibrahim (@ZamzamMCR) March 17, 2023

وعلق البروفيسور وسيم حنيف قائلًا "يا لها من مبادرة مدهشة للاحتفال بكل تنوع بريطانيا".