في بيان سُرب من داخل سجون الاحتلال.. الأسرى الفلسطينيون يعلنون إضرابا في أول أيام رمضان

قالت لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة في فلسطين -اليوم السبت- إن الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي سيعلنون في الساعات المقبلة وصيتهم الجماعية، استعدادا لخوض إضراب عن الطعام في أول أيام رمضان المبارك.

وذكرت اللجنة -التي تمثل كافة أسرى سجون الاحتلال- في بيان سُرب من داخل السجون "أنه ما لم تتراجع سلطات الاحتلال عن كافة إجراءاتها الانتقامية، والتي اتخذها وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، فإن الإضراب الشامل عن الطعام سيبدأ في الأول من شهر رمضان المبارك".

ومن بين الإجراءات الانتقامية التي ذكرها بيان اللجنة؛ منع المياه الساخنة عن الأسرى، والسماح لكل أسير بالاستحمام لمدة 4 دقائق، مما سيؤدي إلى نشر الأمراض بين الأسرى، والإقرار بالقراءة الأولى لقانون عقوبة الإعدام، وسحب الكثير من الإنجازات من بينها العلاج والتعليم، والتي حصل عليها الأسرى بعد خوض إضرابات صعبة على مدار عقود وفق بيان اللجنة.

أبرز ما أكدت عليه لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة في بيانها رقم (7)، مع اقتراب معركة الإضراب في الأول من رمضان#بركان_الحرية_أو_الشهادة pic.twitter.com/fsVm6voLMk — نادي الأسير Prisoner’s society (@PpsmoMedia) March 18, 2023

وقالت لجنة الطوارئ العليا إن الإضراب عن الطعام سيحمل شعار "بركان الحرية أو الشهادة"، وسيشارك فيه الأسرى من كافة الفصائل الفلسطينية.

كما دعا بيان اللجنة الشعب الفلسطيني إلى تنظيم وقفات إسناد للأسرى مساء الثلاثاء المقبل في كافة مراكز المدن.