استأنف الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب النشر على منصتي فيسبوك ويوتيوب أمس الجمعة، للمرة الأولى منذ تعليق حساباته على منصات التواصل الاجتماعي قبل عامين، عقب اعتداء أنصاره على مقر الكونغرس في 6 يناير/كانون الثاني 2021.

واستهل الزعيم الجمهوري الذي يسعى إلى الترشح لولاية ثانية عام 2024 عودته إلى منصات التواصل بعبارة "لقد عدت" إلى جانب بث مقطع فيديو "أرشيفي" مدته 12 ثانية مقتطف من خطاب فوزه بعد انتخابات 2016، يقول فيه "آسف لجعلكم تنتظرون.. عمل معقد" وينتهي المقطع بعبارة "ترامب 2024".

وبعد عودته إلى منصات التواصل، أصبح بمقدور ترامب (76 عاما) التمتع بإمكانية استخدام الأدوات الرئيسية لجمع التبرعات السياسية والتواصل مع متابعيه البالغ عددهم 146 مليونا إجمالا، مع سعيه لترشيح نفسه مرة أخرى للرئاسة عام 2024.

ولا ينسى ترامب والقائمون على حملته دور وسائل التواصل في فوزه على منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون بالانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2016، فبينما كان فوزه مستبعدا، دعم ترامب حملته باستخدام مواقع التواصل، وقال المتحدث باسم حملته لـ "فوكس نيوز ديجيتال" في يناير/كانون الثاني الماضي إن العودة إلى فيسبوك "ستكون عاملا مهما لحملة 2024 من أجل الوصول إلى الناخبين".

ولدى ترامب 34 مليون متابع على فيسبوك وأكثر من 2.6 مليون على يوتيوب. وقوبلت كلماته التي دشن بها عودته أمس بآلاف التعليقات، بينها "سعداء لرؤيتك مرة أخرى، عودتك تبعث على الارتياح سيدي الرئيس".

التوقيت

وتأتي عودة ترامب إلى منصتي يوتيوب وفيسبوك في الوقت الذي ينظر فيه مكتب المدعي العام في مانهاتن في اتهامات جنائية تتعلق بدفع أموال لنجمة إباحية خلال حملة ترامب عام 2016 مقابل الصمت عن علاقة مزعومة بينها، وهي اتهامات يقول ترامب وحلفاؤه إنها بدوافع سياسية لكن دون تقديم دليل على ذلك.

كما يواجه ترامب دعوى احتيال من ولاية نيويورك بقيمة 250 مليون دولار، حيث تزعم وجود مخطط استمر 10 سنوات للتلاعب بأكثر من 200 تقييم للأصول ولصافي ثروة ترامب للفوز ببنود أفضل من البنوك وشركات التأمين. وقد وصف ترامب الدعوى بأنها مكيدة.