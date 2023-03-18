بالفيديو- الأغاني الثورية منبر السوريين الذي واكب الثورة خلال 12 عاما

شكلت الأغاني الثورية منبرا للسوريين بدايات الثورة عام 2011 للتعبير عن مطالبهم، والتأكيد على سلمية الثورة في بدايتها.

وقد واكبت الأغاني الثورية جميع المراحل التي مرّت بها الثورة خلال 12 سنة، وظلت ثابتة بتضمنها شعارات تطالب بإسقاط نظام الرئيس بشار الأسد ومحاسبته.

وخلال الاحتفال بالذكرى 12 للثورة الأربعاء الماضي، خرجت مظاهرات حاشدة في مدن وبلدات شمالي غربي البلاد.

وردد المتظاهرون هتافات تؤكد استمرار ثورتهم حتى إسقاط النظام، كما طالبوا المجتمع الدولي بمحاسبته وحلفائه على ما وصفوها بأعمال القتل والاعتقال والتشريد بحق المدنيين طيلة سنوات الثورة.