تباين روسي أوكراني بشأن المدة.. أردوغان يعلن تمديد اتفاقية تصدير الحبوب عبر البحر الأسود

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان -اليوم السبت- تمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر موانئ البحر الأسود، وذلك بعد محادثات مع الجانبين الروسي والأوكراني، فيما تضاربت تصريحات مسؤولين روسيين وأوكرانيين بشأن مدة التمديد.

وقال الرئيس التركي -في كلمة ألقاها بمدينة جناق قلعة في غرب البلاد- إن مباحثات تركيا مع الجانبين الروسي والأوكراني نجحت في تمديد اتفاقية ممر الحبوب عبر البحر الأسود.

وأضاف "اليوم كان موعد انتهاء مدة اتفاقية الحبوب، لكننا ضمنا تمديد مدة الاتفاقية، والتي تعتبر من أهم قضايا التفاهم بين الطرفين المتحاربين، إلى جانب تبادل الأسرى".

وأكد أردوغان أن هذه الاتفاقية ذات أهمية بالغة لإمدادات الغذاء العالمية، قائلا أشكر روسيا وأوكرانيا اللتين لم تدخرا أي جهود من أجل تمديد جديد، كما أشكر الأمين العام للأمم المتحدة.

تباين روسي أوكراني

من جهته، أكد وزير البنية التحتية الأوكراني أولكسندر كوبراكوف تمديد الاتفاق 120 يوما.

وأضاف في تغريدة على تويتر "نشكر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والأمم المتحدة والرئيس أردوغان ووزير الدفاع التركي خلوصي أكار وجميع شركائنا لالتزامهم بالاتفاقيات".

في المقابل، نقلت مجموعة "آر بي سي" (RBC) الإعلامية عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قولها إن بلادها أبلغت كل أطراف اتفاق تصدير الحبوب من موانئ البحر الأسود بتمديد الاتفاق 60 يوما.

وسبق أن دعت روسيا إلى تمديد الاتفاق 60 يوما فقط، أي نصف فترة التجديد السابقة، فيما أصرت أوكرانيا على تمديده 120 يوما.

وكانت الأمم المتحدة وتركيا قد توسطتا في الاتفاق مع روسيا وأوكرانيا في يوليو/تموز الماضي، وتم تجديده لمدة 120 يوما أخرى في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لمكافحة أزمة الغذاء العالمية التي أججتها الحرب الروسية على أوكرانيا في 24 فبراير/شباط 2022 وحصار الموانئ المطلة على البحر الأسود.