استشهاد شاب برصاص الاحتلال بزعم محاولة طعن جندي قرب البيرة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الجمعة استشهاد شاب بعد إطلاق جنود الاحتلال الإسرائيلي النار عليه عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة (وسط) الضفة الغربية.

وقالت الوزارة إن الهيئة العامة للشؤون المدنية وهي جهة التواصل الرسمية مع إسرائيل، أبلغتها باستشهاد يزن عمر جميل خصيب (23 عاما)، عقب إطلاق الاحتلال النار عليه عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة. ولم تعطِ الوزارة مزيدا من التفاصيل عن الحادثة.

وكان جنود الاحتلال قد أطلقوا النار على خصيب بذريعة محاولته تنفيذ عملية طعن بالقرب من مستوطنة وحاجز بيت إيل شمال مدينة رام الله.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن شابا فلسطينيا استل سكينا وحاول طعن أحد الجنود بالقرب من الحاجز العسكري عند المستوطنة، فقام الجنود بإطلاق النار عليه وإصابته بجروح دون وقوع إصابات في صفوفهم.

وأغلقت قوات الاحتلال مدخل رام الله الشمالي بكلا الاتجاهين عقب الحادث، فيما دفع الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى المنطقة.

وفي وقت سابق الجمعة، أصيب عشرات الفلسطينيين بالرصاص والاختناق بالغاز، أثناء تفريق الجيش الإسرائيلي فعاليات رافضة للاستيطان في عدة محافظات بالضفة.

ومنذ عدة أشهر، يواصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ عمليات شمالي الضفة الغربية، تتركز في مدن نابلس وجنين، بدعوى ملاحقة مطلوبين، وتترافق عادة مع مواجهات بين الطرفين وتبادل إطلاق النار.

ومنذ مطلع 2023، تصاعدت المواجهات في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وأسفرت عن مقتل 88 فلسطينيا، و14 إسرائيليا في عمليات متفرقة.