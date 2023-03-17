عاجل| سلطات دونيتسك الموالية لروسيا: أحبطنا محاولات انسحاب أوكرانية من باخموت والوضع يسير بمرونة للسيطرة على المدينة

سلطات دونيتسك الموالية لروسيا: أحبطنا محاولات انسحاب أوكرانية من باخموت والوضع يسير بمرونة للسيطرة على المدينة.

وزارة الخارجية الروسية: إضافة 23 بريطانيا إلى قائمة الممنوعين من دخول أراضي روسيا.

سي إن إن عن متحدث باسم البنتاغون: واشنطن تراقب عن كثب زيارة الرئيس الصيني لروسيا.

الخارجية الروسية: على سلوفاكيا إدراك أن مشاركتها النشطة في دعم كييف عسكريا تنذر بتصعيد خطير وغير متوقع للنزاع.

زيلينسكي: الدعم من سلوفاكيا يتمثل في حزمة أسلحة مضادة للطائرات ونقل طائرات ميغ-29 المقاتلة إلى أوكرانيا.