عاجل| سلطات دونيتسك الموالية لروسيا: أحبطنا محاولات انسحاب أوكرانية من باخموت والوضع يسير بمرونة للسيطرة على المدينة
17/3/2023-|آخر تحديث: 17/3/202305:09 PM (مكة المكرمة)
سلطات دونيتسك الموالية لروسيا: أحبطنا محاولات انسحاب أوكرانية من باخموت والوضع يسير بمرونة للسيطرة على المدينة.
وزارة الخارجية الروسية: إضافة 23 بريطانيا إلى قائمة الممنوعين من دخول أراضي روسيا.
سي إن إن عن متحدث باسم البنتاغون: واشنطن تراقب عن كثب زيارة الرئيس الصيني لروسيا.
الخارجية الروسية: على سلوفاكيا إدراك أن مشاركتها النشطة في دعم كييف عسكريا تنذر بتصعيد خطير وغير متوقع للنزاع.
زيلينسكي: الدعم من سلوفاكيا يتمثل في حزمة أسلحة مضادة للطائرات ونقل طائرات ميغ-29 المقاتلة إلى أوكرانيا.
المصدر : الجزيرة + وكالات