عاجل| المحكمة الجنائية الدولية: إصدار أمر اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتهم ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا

المحكمة الجنائية الدولية: إصدار أمر اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتهم ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا

قضاة بالمحكمة الجنائية الدولية: هناك أدلة كافية لمحاكمة بوتين لنقله أطفالا أوكرانيين لروسيا بشكل غير قانوني

المتحدث باسم الكرملين: قرار الجنائية الدولية مستفز وغير مقبول ولا نعترف بالمحكمة ولا قيمة لقراراتها قانونيا

مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: قرار الجنائية الدولية مجرد بداية لمحاسبة روسيا على جرائمها

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية: مئات الأطفال الأوكرانيين أخذهم الروس من دور الأيتام في أوكرانيا وجرى عرض الكثير منهم للتبني في روسيا