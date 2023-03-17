عاجل| المحكمة الجنائية الدولية: إصدار أمر اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتهم ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا
17/3/2023-|آخر تحديث: 17/3/202308:31 PM (مكة المكرمة)
المحكمة الجنائية الدولية: إصدار أمر اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتهم ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا
قضاة بالمحكمة الجنائية الدولية: هناك أدلة كافية لمحاكمة بوتين لنقله أطفالا أوكرانيين لروسيا بشكل غير قانوني
المتحدث باسم الكرملين: قرار الجنائية الدولية مستفز وغير مقبول ولا نعترف بالمحكمة ولا قيمة لقراراتها قانونيا
مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: قرار الجنائية الدولية مجرد بداية لمحاسبة روسيا على جرائمها
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية: مئات الأطفال الأوكرانيين أخذهم الروس من دور الأيتام في أوكرانيا وجرى عرض الكثير منهم للتبني في روسيا
المصدر : الجزيرة + وكالات