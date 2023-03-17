عاجل | الخارجية الصينية: نتمسك بموقفنا الموضوعي والعادل تجاه القضية الأوكرانية ونعمل على تعزيز محادثات السلام
17/3/2023-|آخر تحديث: 17/3/202311:08 AM (مكة المكرمة)
عاجل | الكرملين: الرئيس الصيني يزور موسكو من 20 إلى 22 مارس
عاجل | الكرملين: الرئيسان الروسي والصيني يعتزمان بحث تطوير الشراكة الشاملة والتعاون الإستراتيجي
عاجل | الخارجية الصينية: سنتمسك بموقفنا الموضوعي والعادل تجاه القضية الأوكرانية ونعمل على تعزيز محادثات السلام
عاجل | الخارجية الصينية: سنتبادل بعمق مع الجانب الروسي وجهات النظر بشأن القضايا الدولية والإقليمية
المصدر : الجزيرة