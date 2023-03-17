عاجل| أردوغان: دعم فنلندا لعضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي مهم للغاية بالنسبة لنا
17/3/2023-|آخر تحديث: 17/3/202305:41 PM (مكة المكرمة)
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان:
- دعم فنلندا لعضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي مهم للغاية بالنسبة لنا
- فنلندا مدت يد العون لتركيا في أزمة الزلزال مما وطد العلاقات بين البلدين
- قررنا البدء بالعملية البرلمانية لقبول انضمام فنلندا للناتو
- بناء على خطوات فنلندا ووفائها بتعهداتها قررنا بدء مراحل الموافقة على انضمام فنلندا للناتو
رئيس فنلندا:
- ناقشت مع الرئيس التركي الوضع في أوكرانيا وأكدنا أهمية تمديد اتفاق تصدير الحبوب
- من الجيد سماع خبر قبول تركيا انضمام فنلندا إلى الناتو والعمل على التصديق على العضوية
المصدر : الجزيرة