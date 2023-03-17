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عاجل| أردوغان: دعم فنلندا لعضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي مهم للغاية بالنسبة لنا

17/3/2023-|آخر تحديث: 17/3/202305:41 PM (مكة المكرمة)

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان:

  • دعم فنلندا لعضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي مهم للغاية بالنسبة لنا
  •  فنلندا مدت يد العون لتركيا في أزمة الزلزال مما وطد العلاقات بين البلدين
  • قررنا البدء بالعملية البرلمانية لقبول انضمام فنلندا للناتو
  • بناء على خطوات فنلندا ووفائها بتعهداتها قررنا بدء مراحل الموافقة على انضمام فنلندا للناتو

رئيس فنلندا:

  • ناقشت مع الرئيس التركي الوضع في أوكرانيا وأكدنا أهمية تمديد اتفاق تصدير الحبوب
  • من الجيد سماع خبر قبول تركيا انضمام فنلندا إلى الناتو والعمل على التصديق على العضوية
المصدر : الجزيرة