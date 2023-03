دراسة حديثة عن الإسلاموفوبيا في كندا: مقاطعة كيبيك الأكثر كراهية للإسلام

كشفت دراسة حديثة انتشار الآراء المناهضة للإسلام في جميع أنحاء كندا بنسب مختلفة، وكانت أعلى مستوياتها في مقاطعة كيبيك شرقيّ البلاد.

وأشارت الدراسة، التي نشرها معهد "أنغوس ريد" (angusreid) الكندي خلال الشهر الجاري، إلى رصد أعلى مستوى لـ"كره الإسلام" في مقاطعة كيبيك، وينعكس ذلك على المسلمين بأشكال عدة، بحيث تواجه الأقلية المسلمة خطر عدم الترحيب بهم في عدة مجالات بالمجتمع.

وفي حين يحمل 39% من الكنديين باستثناء كيبيك، وجهات نظر ومشاعر لا تفضّل الإسلام، وجدت الدراسة أن أكثر من نصف سكان كيبيك أو ما يعادل 52%، يحملون تلك الآراء تجاه المسلمين.

وشملت الدراسة الإسلام والمسيحية واليهودية والسيخية والهندوسية، وطرحت أسئلة متعلقة بشعور الرضا تجاه الديانة، وقبول أو رفض الأشخاص المعتنقين لها أو الزواج منهم، أو إنشاء أماكن العبادة الخاصة بهم، ومدى الراحة عند العمل في نفس المكان مع معتنقي كل ديانة على حدة.

وكشفت المقارنة بين مقاطعة كيبيك وبقية مقاطعات كندا، عن اختلافات صارخة، بحسب التقرير. وتبنّى 37% من الناس وجهات نظر إيجابية للغاية تجاه المسلمين ومعالمهم وشعائرهم الدينية، و27% من الناس أظهروا انطباعات إيجابية بشكل عام، ولكن ليس على جميع الأصعدة التي شملتها الدراسة.

#WATCH: “I can’t say I’m surprised,” says Stephen Brown, the CEO of the National Council of Canadian Muslims, about a new study done by Angus Reid that shows Islamophobia is more prevalent in Quebec than the rest of Canada. @nccm

FOR MORE NEWS : https://t.co/Mkgse1PlDd pic.twitter.com/y5Pq5zJs0o

— CityNews Montreal (@CityNewsMTL) March 14, 2023