جسر المضيق.. إيطاليا تحيي مشروعا تعود أحلام إنجازه لعصر الرومان

أصدرت حكومة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني مرسوما الخميس ينص على إعادة إحياء مشروع قديم لبناء جسر بطول 3.2 كيلومترات يربط جزيرة صقلية بالبر الرئيسي للبلاد، وتعود أحلام إنشائه إلى عصر الرومان قبل نحو ألفي عام.

وترى الحكومة اليمينية في إيطاليا أن الجسر يشكل مدخلا لتعزيز نفوذ البلاد في المنطقة وإنعاش الاقتصاد في المناطق الجنوبية الأفقر، رغم الشكوك حول جدوى المشروع الذي تبلغ كلفته عدة مليارات من اليوروهات.

وقال ماتيو سالفيني وزير النقل الإيطالي "بعد 50 عاما من المحادثات، أقرت هذه الحكومة بناء الجسر الذي يربط صقلية مع بقية إيطاليا وأوروبا"، مشيدا بهذا "اليوم التاريخي".

وترجع فكرة إنشاء الجسر إلى الرومان القدماء، لكن محاولات إحياء المشروع فشلت مرارا بسبب الكلفة العالية والتحدي المتمثل بإقامة هيكل يربط مدينة ميسينا في صقلية بكالابريا في أقصى جنوب شبه الجزيرة الإيطالية في منطقة معرضة للزلازل.

