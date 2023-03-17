أخبار|إنجلترا

تقدم كهدية في المناسبات.. دار سك العملة البريطانية تصدر سبيكة ذهبية لمجسم الكعبة

سبائك ذهب عليها صورة الكعبة المشرفة (موقع دار سك العملة الملكية)
17/3/2023

قبل أيام قليلة من بداية شهر رمضان المبارك، أصدرت دار سك العملة الملكية البريطانية سبيكة من الذهب عليها صورة الكعبة المشرفة يمكن اقتناؤها أو تقديمها هديةً في مناسبات مختلفة.

وأفادت الدار في بيان بأن السبيكة صممت بالتعاون مع المجلس الإسلامي في ويلز، وأشرفت عليها خبيرة التصميمات البريطانية إيما نوبل.

وتظهر صورة الكعبة في تصميم مميز على ظهر السبيكة، التي يبلغ وزنها 20 غراما، وتوضع في غلاف ذي طابع إسلامي، وتباع الآن بنحو 1155 جنيها إستيرلينيا (نحو 1400 دولار).

وأضاف بيان دار سك العملة "بخبرة 110 أعوام في سك النقود، قمنا بصياغة تمثيل جميل للكعبة المشرفة، أقدس موقع لملايين المسلمين، وهي هدية رائعة لمهرجان أو حفل زفاف أو أي مناسبة أخرى".

كما أكدت الدار أنها منحت 3 سبائك لإحدى المنظمات الخيرية في بريطانيا لتوجيهها لحساب المتضررين من الزلازل في تركيا وسوريا.

وعبّر مغردون عن إعجابهم بالسبيكة وشكلها، واعتبروا إصدارها في هذا التوقيت لفتة مميزة، وأكد البعض أنه سيحرص على شرائها.

وقال ميرنس كوفاتش في تغريدة على تويتر "دار سك العملة الملكية هي واحدة من أقدم المؤسسات في بريطانيا، وهذه السبائك الذهبية التاريخية التي تصوّر الكعبة تمثل اعترافًا واحتفالًا بالمجتمع المسلم المتنامي في بريطانيا".

دار سك العملة الملكية البريطانية

في عام 1279، تم توحيد دور سك العملة العديدة في بريطانيا تحت نظام واحد تم بموجبه التحكم في مركز سك العملة، لتكون الهيئة المسموح لها بتصنيع أو سك العملات المعدنية في المملكة المتحدة.

وبالإضافة لسكها العملات المعدنية للمملكة المتحدة، فهي أيضا تسك عملات معدنية للعديد من الدول الأخرى، وتنتج الميداليات العسكرية والتذكارية، لذا فهي تعد إحدى أبرز دور سك العملات حول العالم.

بدأت الدار في نقل جزء من عملياتها من تلة البرج بالقرب من برج لندن إلى لانتريسانت جنوب ويلز عام 1968، إلى أن انتقلت تمامًا عام 1980.

بالدار الحالية مجموعة من العملات ترجع للقرن الـ16 إلى الآن، محفوظة في 8 خزانات أمرت بصنعها الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، ويعمل بها 765 موظفًا.

ومنذ عام 2010، أصبحت شركة محدودة متعاقدة مع الخزانة الملكية لتوريد كل العملات المعدنية في المملكة المتحدة.

المصدر : الجزيرة + وكالة سند + مواقع إلكترونية + مواقع التواصل الاجتماعي