تقدم كهدية في المناسبات.. دار سك العملة البريطانية تصدر سبيكة ذهبية لمجسم الكعبة

قبل أيام قليلة من بداية شهر رمضان المبارك، أصدرت دار سك العملة الملكية البريطانية سبيكة من الذهب عليها صورة الكعبة المشرفة يمكن اقتناؤها أو تقديمها هديةً في مناسبات مختلفة.

Designed by Emma Noble and created in consultation with @MuslimWales, we are delighted to share a #gold minted #bullion bar depicting the Kaaba, considered by Muslims to be the most sacred site on Earth: https://t.co/rBRHyjO5zg pic.twitter.com/qRXulX20pg — The Royal Mint (@RoyalMintUK) March 14, 2023

وأفادت الدار في بيان بأن السبيكة صممت بالتعاون مع المجلس الإسلامي في ويلز، وأشرفت عليها خبيرة التصميمات البريطانية إيما نوبل.

وتظهر صورة الكعبة في تصميم مميز على ظهر السبيكة، التي يبلغ وزنها 20 غراما، وتوضع في غلاف ذي طابع إسلامي، وتباع الآن بنحو 1155 جنيها إستيرلينيا (نحو 1400 دولار).

وأضاف بيان دار سك العملة "بخبرة 110 أعوام في سك النقود، قمنا بصياغة تمثيل جميل للكعبة المشرفة، أقدس موقع لملايين المسلمين، وهي هدية رائعة لمهرجان أو حفل زفاف أو أي مناسبة أخرى".

كما أكدت الدار أنها منحت 3 سبائك لإحدى المنظمات الخيرية في بريطانيا لتوجيهها لحساب المتضررين من الزلازل في تركيا وسوريا.

وعبّر مغردون عن إعجابهم بالسبيكة وشكلها، واعتبروا إصدارها في هذا التوقيت لفتة مميزة، وأكد البعض أنه سيحرص على شرائها.

The Royal Mint has created a gold bar ahead of #Ramadan. A precious gift of gold for #Eid al-Fitr. 🕋🎁 https://t.co/y1rCqeViXm — Tami ✿◕‿◕✿ (@Tami_Mix) March 15, 2023

This looks fantastic! Da iawn @MuslimWales for your involvement! https://t.co/Szhac1APuZ — Shahinoor Alom (@ShahinoorAl) March 14, 2023

وقال ميرنس كوفاتش في تغريدة على تويتر "دار سك العملة الملكية هي واحدة من أقدم المؤسسات في بريطانيا، وهذه السبائك الذهبية التاريخية التي تصوّر الكعبة تمثل اعترافًا واحتفالًا بالمجتمع المسلم المتنامي في بريطانيا".

Beautiful gesture!

The Royal Mint is one of Britain's oldest institutions, and this historic gold bullion depicting the Kaaba is an acknowledgement and celebration of Britain's growing and long-standing Muslim community. #ramadan2023 https://t.co/7w1696rBhO — Mirnes Kovac (@MirnesKovac) March 15, 2023

دار سك العملة الملكية البريطانية

في عام 1279، تم توحيد دور سك العملة العديدة في بريطانيا تحت نظام واحد تم بموجبه التحكم في مركز سك العملة، لتكون الهيئة المسموح لها بتصنيع أو سك العملات المعدنية في المملكة المتحدة.

وبالإضافة لسكها العملات المعدنية للمملكة المتحدة، فهي أيضا تسك عملات معدنية للعديد من الدول الأخرى، وتنتج الميداليات العسكرية والتذكارية، لذا فهي تعد إحدى أبرز دور سك العملات حول العالم.

بدأت الدار في نقل جزء من عملياتها من تلة البرج بالقرب من برج لندن إلى لانتريسانت جنوب ويلز عام 1968، إلى أن انتقلت تمامًا عام 1980.

بالدار الحالية مجموعة من العملات ترجع للقرن الـ16 إلى الآن، محفوظة في 8 خزانات أمرت بصنعها الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، ويعمل بها 765 موظفًا.

ومنذ عام 2010، أصبحت شركة محدودة متعاقدة مع الخزانة الملكية لتوريد كل العملات المعدنية في المملكة المتحدة.