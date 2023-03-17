بمشاركة سيدة محجبة وخابي لام.. حملة من الكالتشيو لمناهضة العنصرية

يستمر الدوري الإيطالي لكرة القدم، في حملته التي أطلقها قبل نحو أسبوع لمناهضة العنصرية، بمشاركة مواهب إيطالية من مختلف المجالات.

ودعا الدوري الإيطالي، عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر أمس الخميس، إلى الاتحاد ضد العنصرية داخل وخارج الملعب وفي كل مكان، استمرارا للحملة التي أطلقها بالمشاركة مع المكتب الوطني لمكافحة التمييز العنصري في إيطاليا، قبل نحو أسبوع.

متحدون ضد العنصرية داخل وخارج الملعب. أظهر دعمك باختيار قميص "Keep Racism Out" في FIFA Ultimate Team.#KeepRacismOut pic.twitter.com/XY4kDs8Z19 — الدوري الإيطالي (@SerieA_AR) March 16, 2023

ونشر حساب الكالتشيو، مقطعا مصورا للمبادرة، بمشاركة مواهب إيطالية أبرزهم المحامية المحجبة شيماء فتيحي، والتيكتوكر الشهير -من أصل سنغالي- خابي لام، للتأكيد على أن الحملة لا تفرق بين عرق أو دين.

وظهر هؤلاء الأشخاص وهم يرتدون قميصا كتب عليه "أبعدوا العنصرية" (Keep Racism Out)، وعلق حساب الدوري الإيطالي على الفيديو "ضد العنصرية. دعنا نقولها معا، دعنا نقولها في كل مكان".

وتزامن مع الحملة انتشار وسم (KeepRacismOut) على موقع تويتر، بهدف مشاركة الحملة عليه والمساهمة من خلاله في إرشاد المتابعين بضرورة الابتعاد عن العنصرية.

وكان المكتب الوطني لمكافحة التمييز العنصري التابع لرئاسة مجلس الوزراء الإيطالي، قد أعلن مشاركة الدوري الإيطالي في هذه الحملة لمكافحة العنصرية وجميع أشكال التمييز، والتي بدأت في الجولة الـ26 من الكالتشيو وستستمر حتى الجولة الـ27.

UNAR e #SerieATIM scendono in campo con #KeepRacismOut in occasione della 26ª e 27ª giornata con numerose iniziative dedicate alla lotta al razzismo e ad ogni forma di discriminazione.https://t.co/DGEF0Yt9i6 pic.twitter.com/RNRsoJcTQm — Unar (@unar_norazzismi) March 9, 2023

وأوضح المكتب الوطني أن مختلف الأندية ستشارك في الحملة، حيث سيرتدي قادة الفرق شارة مكتوبا عليها "أبعدوا العنصرية"، بالإضافة إلى ملصق الحملة الذي سيكون في ملاعب دوري الدرجة الأولى.

وعبر حساباتها الرسمية على تويتر، شاركت الأندية الإيطالية فيديو الحملة كما شاركت صورا من شارات القيادة في المباريات التي لعبت الأسبوع الماضي.

وقبل عامين، أطلق لاعبو الدوري الإيطالي لكرة القدم بالتعاون مع لعبة الفيديو الشهيرة "فيفا"، حملة ضد العنصرية والتمييز تحت شعار "معا ضد كل أشكال التمييز داخل الملعب وخارجه".