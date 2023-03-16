"ما خفي أعظم" يكشف المهام السرية للفريق الروسي في ليبيا ودول مجاورة

حصل برنامج الجزيرة "ما خفي أعظم" على الأرشيف السري لوثائق الفريق الروسي في ليبيا الذي اعتقل في العاصمة طرابلس عام 2019.

ويعرض تحقيق "ما خفي أعظم" وثائق وصورا ولقطات، يكشف عنها للمرة الأولى، توثق المهمات السرية التي قام بها الفريق الروسي في ليبيا ودول مجاورة، بقيادة مكسيم شوغالي الذي يتهم بأنه أحد أبرز مساعدي يفغيني بريغوجين مؤسس مليشيا "فاغنر" الروسية.

التحقيق الذي يحمل عنوان "أسرار شوغالي" تمكن من إجراء مقابلة مع شوغالي نفسه الذي أفرج عنه مع مساعده في صفقة غامضة بعد عام و8 أشهر من الاعتقال.

كما تمكن التحقيق من إجراء مقابلات حصرية مع شخصيات ومسؤولين على صلة بالملف، وكواليس المفاوضات التي جرت أثناء المعارك في العاصمة الليبية آنذاك.

ويأتي هذا في وقت عاد فيه الحديث بقوة عن قوات "فاغنر" ومشاركتها في الحرب الأوكرانية، وإدراج الاتحاد الأوروبي أخيرا للشخصيات المرتبطة بها على قوائم العقوبات، ومن أبرزهم شوغالي.

ويبث "ما خفي أعظم.. أسرار شوغالي" مساء غد الجمعة، عند العاشرة و5 دقائق بتوقيت مكة المكرمة، على شاشة الجزيرة ومنصاتها المختلفة.