"فاغنر" تعزز مواقعها بمحاور باخموت وواشنطن تكشف معطيات جديدة عن حلف الدبابات

أعلنت مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية أنها عززت مواقعها حول مدينة باخموت وسط محاولات مستمرة لتطويقها، في حين كشف وزير الدفاع الأميركي عن عدد دبابات ليوبارد الألمانية التي تعهد الحلفاء الغربيون بتسليمها لأوكرانيا.

وقالت المجموعة الروسية، التي تعد رأس الحربة في الهجوم على باخموت الواقعة شمالي مقاطعة دونيتسك بإقليم دونباس (شرقي أوكرانيا)، إنها عززت مواقعها شمال وشمال غرب المدينة.

وكانت قوات فاغنر سيطرت أمس الأربعاء على بلدة زاليونيانسكاي ومرتفعات قرب شمال باخموت، كما سيطرت على مواقع في المنطقة الصناعية جنوب المدينة.

وقبل ذلك استولى مقاتلو المجموعة الروسية على القسم الشرقي من المدينة الصغيرة في حين تسيطر القوات الأوكرانية على القسم الغربي منها. وتحدث قائد المجموعة يفغيني بريغوجين عن معارك تدور في قلب المدينة.

وفرضت قوات فاغنر طوقا حول باخموت من الشرق والجنوب والشمال، في حين تستخدم القوات الأوكرانية طرقا فرعية لاستقدام التعزيزات إلى المدينة، لأن الطريق الرئيس غرب المدينة يقع في مرمى نيران الجيش الروسي.





معركة طويلة

ومع اقتراب المعارك في باخموت من إكمال شهرها الثامن، يكثف الروس الضغط للاستيلاء على باخموت سعيا لتحقيق أول انتصار منذ أشهر، في حين يتشبث الأوكرانيون بالمدينة، لأن سقوطها يفتح الطريق أمام القوات الروسية للتقدم نحو مدن رئيسية في دونيتسك على غرار كراماتورسك وسلوفيانسك.

وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية الجنرال مارك ميلي أمس إن روسيا تكبدت خسائر كبيرة وتحقق تقدما تكتيكيا دون فعالية في باخموت.

وأضاف ميلي أن معركة باخموت كبدت قوات فاغنر والجيش الروسي خسائر كبيرة في الأرواح، مشيرا إلى أن القوات الأوكرانية تدافع ببسالة.

وبعد إعلان القيادة الأوكرانية مجددا أنها اتخذت قرارا بالدفاع عن باخموت، قال الرئيس فولوديمير زيلينسكي مساء أمس إن الموقف بات واضحا وهو ضرورة تعزيز الجبهة بالإمدادات لتدمير القوات الروسية، وفق تعبيره.

الدبابات الألمانية

على صعيد آخر، قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أمس إن حلفاء أوكرانيا تعهدوا بمساعدتها عسكريا بأكثر من 150 دبابة من طراز ليوبارد ألمانية الصنع.

وأضاف أوستن أن أوكرانيا ستكون قادرة على تشكيل أكثر من 9 ألوية بفضل تلك الدبابات.





وتابع الوزير الأميركي أن بلاده قادرة على تقديم ما تحتاج إليه أوكرانيا "في أقرب وقت ممكن".

وأرسلت بعض الدول الغربية بالفعل أولى دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا، ووفقا لخبراء عسكريين ستساعد هذه الدبابات الحديثة الجيش الأوكراني في شن هجوم مضاد كبير متوقع خلال الربيع الحالي.

أنظمة تشويش إسرائيلية

من جانب آخر، نقل موقع "أكسيوس" (Axios) الإخباري الأميركي عن مصادر مطلعة قولها إن إسرائيل وافقت مؤخرا على تراخيص لبيع محتمل لأنظمة تشويش مضادة يمكن أن تساعد أوكرانيا في مواجهة المسيرات الإيرانية.

وقال الموقع إن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين أبلغ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالموافقة على التراخيص خلال زيارته لكييف منتصف فبراير/شباط الماضي.

وأضاف أن وفدا من وزارة الدفاع الأوكرانية زار إسرائيل مؤخرا للحصول على عرض تقديمي حول أنظمة مواجهة المسيرات، مشيرا إلى أنه لم يتم توقيع أي اتفاق حتى الآن.

ونقل أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن أنظمة التشويش دفاعية ولا تستخدم أي نيران حية يمكن أن تقتل الجنود الروس.