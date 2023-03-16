بعد تفجير حيفا.. وزير الدفاع الإسرائيلي: منعنا عملية كبيرة والمنفذون سيندمون

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت اليوم الخميس إنه تم منع عملية وصفها بالكبيرة والصعبة عقب عقب التفجير الذي نفذه مسلح جنوب حيفا، في حين نفت قوات الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل) علمها بحدوث عملية تسلل باتجاه إسرائيل.

وأضاف غالانت بعد استماعه لتقييم أمني في قيادة الشمال بحضور رئيس هيئة أركان الجيش وقائد المنطقة الشمالية في الجيش إن العملية التي تم منعها تحمل في طياتها ضررا كبيرا.

وتابع أن عملية "مَجِدّو" مركبة ومعقدة وذات خيوط عديدة، قائلا إن اسرائيل ستصل إلى كامل تفاصيلها.

كما قال الوزير الإسرائيلي إن المسؤولين عن تنفيذ عملية مجدو سوف يندمون على ذلك، وإن إسرائيل ستجد المكان والطريقة المناسبين لتوجيه ضربة لهم.

تفاصيل عملية مجدو

وبعد رفع الرقابة العسكرية الإسرائيلية الحظر الإعلامي عن "الحدث الأمني الخطير" الذي وقع على الحدود الإسرائيلية اللبنانية صباح الاثنين الماضي، قال الجيش الإسرائيلي إنه قتل شخصا تسلل من الأراضي اللبنانية، وإن الأخير هو المسؤول عن تنفيذ التفجير الذي وقع في مفترق مجدو جنوب حيفا.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه يحقق في مسؤولية حزب الله اللبناني عن العملية قرب حيفا، ودعا إلى الاستعداد لحدث على جبهات عدة بينها إيران.

بيد أن إذاعة الجيش الإسرائيلي كشفت اليوم تفاصيل جديدة عن العملية، مشيرة إلى أن المنفذ هو من أصل فلسطيني.

وقالت الإذاعة إن المنفذ ربما جاء من أحد مخيمات اللاجئين في جنوب لبنان، مضيفة أن المنظومة الأمنية الإسرائيلية تفحص احتمال تورط حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الهجوم.





وبحسب المعلومات، فإن الشخص الذي وقع قتله تسلل عبر نقطة غير معلومة حتى الآن على الحدود اللبنانية الإسرائيلية ووصل إلى جنوب حيفا حيث زرع العبوة الناسفة في مفترق مجدو، ثم استقل سيارة وعاد ثانية إلى الحدود.

وذكرت مصادر إسرائيلية أن المنفذ كان يحمل حزاما ناسفا وقنابل يدوية وأسلحة، مما يشير إلى أنه كان يعد لعملية كبيرة، بحسب تعبيرها.

وفي تطور جديد، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم بالعثور على حقيبة بداخلها جهاز تفجير في بلدة كفر قرع داخل الخط الأخضر.

اليونيفيل تنفي

من جهتها، نفت قوات الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل) اليوم أي علم لها بحركة عبور أو تحرك من الجانب اللبناني باتجاه إسرائيل.

وقال الناطق الرسمي باسم اليونيفيل إن قواته اطلعت على تقارير إعلامية تحدثت عن تسلل شخص إلى إسرائيل من لبنان، لكنها لم تلاحظ أي حركة من هذا القبيل عند الخط الأزرق خلال الأيام الماضية.

وحثت القوة الأممية جميع الأطراف على ضبط النفس والحفاظ على الاستقرار والتنسيق من خلال آليات العمل التي وضعتها لتجنب ما سمّته سوء الفهم وخفض التوتر.