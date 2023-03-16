بينهم قيادي في سرايا القدس.. أربعة شهداء فلسطينيين في عملية إسرائليية بمخيم جنين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد أربعة مواطنين بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي والتي نفذت عملية عسكرية في مخيم جنين.

وقال جيش الاحتلال إنه انسحب من داخل مخيم جنين، بعد أن أطلقت قوة خاصة إسرائيلية النار على فلسطينيين خلال اقتحامها للمخيم.

ومن جانب آخر، قالت مراسلة الجزيرة جيفارا البديري إن وحدة إسرائيلية خاصة تسللت بملابس مدنية إلى مخيم جنين واغتالت أربعة مقاومين فلسطينيين.

📹 متابعة صفا| لحظة قيام القوات الخاصة الإسرائيلية بإطلاق النار على شهداء جنين

#عاجل pic.twitter.com/B3yxTzDcbk — وكالة صفا (@SafaPs) March 16, 2023

وعلى الفور، اندلعت اشتباكات عنيفة بين المقاومين الفلسطينيين وقوات الاحتلال التي اقتحمت المخيم بأعداد كبيرة لحماية القوة الخاصة وإخراجها من المخيم.

ووفقا لمراسلة الجزيرة، فقد اعتلى جنود الاحتلال أسطح المنازل ومنعوا فرق الإسعاف والصحفيين من الوصول إلى موقع عملية الاغتيال.

مصادر محلية: "المـــــــــــــــــقاومان نضال خازم من ســــــــــــــرايا القدس ويوسف شريم من القـــــــــــــسام اللذين ارتقيا برصاص قوات الاحتلال الخاصة في جنين قبل قليل". pic.twitter.com/WXP1q19CM4 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) March 16, 2023

ومن جانبها، أعلنت كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس -الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- استشهاد نضال خازم أحد قادتها ومسؤول وحدة قوة البهاء.

وقد أكد مدير مستشفى جنين استشهاد 3 مقاومين وهم نضال خازم وعمر عوادين ويوسف شريم، بالإضافة إلى عشرين مصابا، ولاحقا أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بوجود شهيد آخر ليبلغ مجموع الشهداء أربعة.

وفي أول رد فلسطيني، قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن جريمة اغتيال أبطال المقاومة في جنين لن تمر دون رد، مؤكدة أن المقاومة قادرة على ضرب الاحتلال وتدفيعه الثمن.

ومنذ عدة أشهر، يواصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ عمليات شمال الضفة الغربية المحتلة، تتركز في مدن نابلس وجنين، بدعوى ملاحقة مطلوبين. وعادة ما تندلع مواجهات ويتبادل إطلاق للنار في كل عملية.