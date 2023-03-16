إثيوبيا ترفض "تهديدات" مصرية بشأن سد النهضة وتؤكد التزامها بحل تفاوضي

أكدت وزارة الخارجية الإثيوبية رفضها البيان المنسوب لوزير الخارجية المصري سامح شكري بشأن سد النهضة الإثيوبي، والذي يهدد إثيوبيا بأن كل الخيارات مفتوحة، ووصفت البيان بأنه "غير مسؤول".

وقالت الخارجية الإثيوبية في بيان إن تصريحات وزير الخارجية المصري تشكل "خرقا صارخا" لميثاق الأمم المتحدة والقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، وجددت الدعوة إلى حل بشأن سد النهضة عبر التفاوض، مؤكدة التزامها بتسوية "في صالح الجميع".

بدورها قالت وزارة الخارجية المصرية إن المفاوضات مع إثيوبيا تشهد جمودا حاليا، مؤكدة أن سد النهضة أولوية وجودية تمس حياة الشعب المصري.

وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري قال خلال مداخلة تليفزيونية على قناة "القاهرة والناس" المصرية، إن بلاده لها الحق في الدفاع عن مقدرات ومصالح شعبها، وتتخذ مواقف منضبطة تراعي فيها كل الاعتبارات والعلاقات.

وأضاف "كل الخيارات مفتوحة في أزمة سد النهضة وتظل جميع البدائل متاحة.. ومصر لها قدراتها وعلاقاتها الخارجية ولها إمكانياتها".

وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري قد دعا إثيوبيا في وقت سابق للتحلي بالمسؤولية، مشيرا إلى أن بلاده ستدافع عن مصالحها.

وقال شكري -خلال الاجتماع الأخير لوزراء الخارجية العرب- إن خطر الممارسات الإثيوبية الأحادية على حوض الأنهار المشتركة قضية محورية ذاتُ أولوية متقدمة، ولها تبعات مصيرية على أمن مصر القومي.

وقد اعتمد وزراء الخارجية العرب خلال اجتماعهم قرارا يقضي بجعل أزمة سد النهضة بندا دائما على جدول أعمال مجلس جامعة الدول العربية.





وتصاعد السجال بين القاهرة وأديس أبابا بشأن سد النهضة، تزامنا مع كشف صور أقمار صناعية عن تجهيزات لتعبئة جديدة لهذا السد.

وقبل نحو أسبوع، أظهرت صور أقمار صناعية، حصلت عليها وكالة سند للتحقق الإخباري من شركة "ماكسار" الأميركية، عملية الإنشاءات الجارية، والتعلية في سد النهضة لتجهيزه للتعبئة الرابعة.

🛰️ صورة أقمار صناعية عالية الجودة حصلت عليها وكالة #سند بالجزيرة تظهر عملية الإنشاءات الجارية والتعلية في سد النهضة لتجهيزه للتعبئة الرابعة. 📷@maxar pic.twitter.com/gxLE83isro — Sanad Agency وكالة سند (@AJSanad) March 9, 2023

وأكدت أديس أبابا مضيها قدما لاستكمال بناء السد، ودعت لحل الخلاف داخل البيت الأفريقي. وقال المتحدث باسم الخارجية ميليس إلم إنّ نهر النيل أفريقي، ويجب حلّ الخلافات بشأنه في البيت الأفريقي مطالبا بوقف إحالة ملف سدّ النهضة إلى مجلس الأمن الدولي أو جامعة الدول العربية.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية أن بلاده مستمرة في استكمال بناء السد، مشيرا إلى أنّ الهدف من ذلك تحقيق مشاريعها التنموية وتوفيرُ الكهرباء لـ 65 مليون إثيوبي يعيشون في الظلام، مشددا على أن ما وصفها بالاتفاقات الاستعمارية السابقة قديمة ولن تقبلها بلاده.





وجدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دعوته للتوصل إلى اتفاق ملزم مع إثيوبيا بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.

وقال السيسي خلال لقائه رئيسة وزراء الدانمارك ميته فريدركسن في القاهرة الاثنين الماضي إنه من المطلوب الوصول إلى اتفاق قانوني وملزم بشأن السد، مؤكدا أن مصر التي وصفها بالدولة الأكثر جفافا في العالم، لا يمكنها أن تتحمل أي نقص في المياه بأي وقت من الأوقات، وفق تعبيره.