شاهد- لحظة اعتراض المقاتلة الروسية للمسيّرة الأميركية وإسقاطها فوق البحر الأسود

نشرت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) -اليوم الخميس- مقطع فيديو لما قالت إنها عملية اعتراض مقاتلة روسية من طراز "سوخوي 27" للمسيّرة الأميركية "إم كيو-9" (MQ-9) فوق البحر الأسود أول أمس الثلاثاء.

ونشرت القوات الجوية الأميركية في أوروبا عبر حساباتها في مواقع التواصل لقطات قالت إنها "رُفعت عنها السرية".

ووفقا للبنتاغون، فإن هذه اللقطات تظهر اعتراضا غير آمن وغير مهني للمسيّرة التابعة لسلاح الجو الأميركي في المجال الجوي الدولي.

وقالت وكالة أسوشيتد برس إن الفيديو ومدته 42 ثانية يظهر لحظة إلقاء المقاتلة الروسية الوقود على المسيّرة الأميركية أثناء مرورها بجوارها.

وقال مسؤولون أميركيون -بينهم رئيس هيئة الأركان المشتركة مارك ميلي- إن اعتراض المقاتلة الروسية للمسيّرة الأميركية كان متعمدا.

في المقابل، قالت موسكو إن المسيّرة الأميركية قامت بمناورة خطيرة، ونفت أن تكون مقاتلة روسية صدمتها.