بلينكن يعلن من النيجر عن مساعدات بقيمة 150 مليون دولار للساحل الأفريقي

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن -اليوم الخميس- عن تقديم مساعدات إنسانية جديدة بقيمة 150 مليون دولار لمنطقة الساحل الأفريقي، قال إنها ستوفر الدعم لإنقاذ حياة لاجئين وغيرهم من المتضررين من الصراعات وانعدام الأمن الغذائي.

جاء ذلك خلال زيارة بلينكن للنيجر، حيث قال إن المساعدات ستلبي الاحتياجات في النيجر وبوركينا فاسو وتشاد ومالي وموريتانيا، وأضاف أن الحزمة تشمل أيضا تمويلا لدعم اللاجئين من منطقة الساحل في ليبيا والنيجر.

ووصل بلينكن الخميس إلى النيجر للتعبير عن دعم واشنطن لهذا البلد الذي ينعم بالاستقرار، على الرغم من وقوعه في منطقة تشهد أعمال عنف وتتمتع فيها روسيا بنفوذ متزايد.

وبلينكن هو أول وزير خارجية أميركي يزور المستعمرة الفرنسية السابقة، التي ينظر إليها على أنها قاعدة عسكرية رئيسية للقوات الغربية في حملتها لمكافحة "الجهاديين" في منطقة الساحل.

وقبل لقائه الرئيس محمد بازوم، استهل بلينكن زيارته بلقاء مقاتلين سابقين نبذوا العنف ويستفيدون من برنامج لإعادة الاندماج، تموّله الولايات المتحدة بنحو 20 مليون دولار.





والأربعاء، أكد بلينكن في إثيوبيا أن زيارته للبلدين جزء من تعهد الرئيس جو بايدن بأن يكون "الداعم كليا لأفريقيا مع أفريقيا"، وقال "هذا يعني أن الولايات المتحدة ملتزمة بشراكات عميقة ومتفاعلة وحقيقية في القارة".

وترغب إدارة بايدن في الانخراط بشكل أكبر في أفريقيا لمواجهة النفوذ الصيني المتزايد فيها وكذلك النفوذ الروسي مؤخرا.

وأصبحت النيجر حليفا رئيسيا للجهود العسكرية الفرنسية في غرب أفريقيا، مع انتشار ألف جندي فيها، كما قامت الولايات المتحدة ببناء وتشغيل القاعدة الجوية 201 في وسط هذه الدولة الصحراوية، التي تستخدم لتسيير طائرات بدون طيار لمهاجمة "الجهاديين" ومراقبة تحركاتهم.