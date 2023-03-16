الرئيس الإسرائيلي: من يظن أننا لن نصل إلى حرب أهلية فهو لا يفهم

قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ -الأربعاء- إن من يظن أن "الحرب الأهلية هي حدّ لن نصل إليه، فهو لا يفهم"، معتبرا أن الاحتراب الداخلي "خط أحمر".

وفي كلمة عرض خلالها "مخطط الشعب"، وهو مقترح لخطة معدلة لإصلاح القضاء، قال هرتسوغ -في كلمته التي بثها مباشرة على صفحته في فيسبوك- "الأسابيع القليلة الماضية مزّقتنا، وأضرت بالاقتصاد والأمن والمجتمع والعلاقات السياسية لإسرائيل، والأهم: بالتماسك الإسرائيلي".

وأردف "سمعت خطابا مروعا، كراهية مروعة حقيقية، الناس على الجانبين، لم يعد الدم في الشوارع يصدمهم".

وتابع "سأستخدم تعبيرا لم أستخدمه حتى الآن، وهو أنه لا يوجد إسرائيلي لا يشعر بالرعب منه: من يعتقد أن حربا أهلية حقيقية هي حد لن نصل إليه، فهو لا يفهم".

وأكد هرتسوغ أن "الحرب الأهلية خط أحمر، ولن أسمح بأن تندلع بأي ثمن".

وفيما يتعلق بخطة الإصلاح القضائي، قال "يجب إجراء تغيير جوهري وعميق في العلاقة بين السلطات الحكومية بشكل مدروس ومنطقي، والتأكد من أنه يجلب البركة والخير لأوسع قاسم مشترك ممكن".

ومضى بالقول "أعتقد أننا نواجه اليوم فرصة تاريخية لترتيب دستوري متوازن وحكيم ومتفق عليه للعلاقات بين السلطات في بلدنا اليهودي والديمقراطي".





خطة هرتسوغ

وأشار إلى أن مخططه "يقوي الكنيست (البرلمان) والحكومة والنظام القضائي، ويحافظ على دولة إسرائيل اليهودية والديمقراطية"، مضيفا "هذا ليس تنازلا سياسيا حول هذا البند أو ذاك، على جميع الأطراف في هذا النقاش العام واجب أن يفهموا أهمية التوقيت، يجب عدم تدمير الدولة".

وتسعى الخطة التي وضعها هرتسوغ بنفسه دون مشاورات مع الائتلاف الحاكم أو المعارضة، إلى إيجاد حل وسط على وقع اضطرابات على مستوى البلاد بشأن خطة الحكومة لإضعاف القضاء.

وتضمنت الخطة عدم منح الائتلاف الحكومي أغلبية في لجنة تعيين القضاة، حيث ستضم اللجنة 11 عضوا، منهم 5 فقط للائتلاف، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

كما تضمنت الخطة أن يتم التصويت في الكنيست على سَنّ "قانون أساس" بمثابة دستور في 4 قراءات بدلا من 3، وبأغلبية 80 صوتا من أصل 120 نائبا، بدلا من 61.

وكان الرئيس الإسرائيلي، الذي يعتبر منصبه شرفيا إلى حد كبير، قد أجرى محادثات في الأسابيع الأخيرة في محاولة للتوصل إلى حل وسط بين أعضاء الائتلاف وأولئك الذين يعارضون التغييرات القضائية، لكنه لم يؤكد أن هناك مشرّعين يدعمون اقتراحه.

من جانبه، رفض حزب الليكود بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خطة هرتسوغ، وقال وزير التعليم يوآف كيش نيابة عن حزبه إن "المخطط يتضمن فقرات رئيسية لا تؤدي إلا إلى استمرار الوضع القائم، ولا تخلق التوازن الأدنى الضروري بين السلطات".

بدورها، قالت وزيرة النقل ميري ريغيف: "مخطط الرئيس؟ يبدو أن المخطط كتبه رئيس المحكمة العليا إلى هرتسوغ. المخطط يتخذ جانبا واضحا ضد الشعب والسيادة".