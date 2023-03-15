وكالة الطاقة الذرية تعلن فقدان 2.5 طن من اليورانيوم كانت مخزنة في موقع ليبي

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الأربعاء، أن مفتشيها اكتشفوا فقدان نحو 2.5 طن من اليورانيوم الطبيعي من موقع في ليبيا لم يعد تحت سيطرة الحكومة.

وكانت وكالة الطاقة الذرية فتشت أمس الثلاثاء موقعا معلنا في ليبيا فيه يورانيوم طبيعي في شكل تركيزات لليورانيوم الخام.

وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي -في بيان للدول الأعضاء- إن مفتشي الوكالة اكتشفوا أن "10 أسطوانات تحوي قرابة 2.5 طن من اليورانيوم الطبيعي سبق الإعلان أنها مخزنة في الموقع "ليست موجودة فيه".