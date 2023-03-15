أنباء عن معارك في قلب باخموت ووزير الدفاع الأميركي يتعهد بتلبية احتياجات كييف في أقرب وقت

قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إن بلاده قادرة على تقديم ما تحتاج إليه أوكرانيا في أقرب وقت ممكن، إذ تخوض قوات كييف معارك ضارية لإحباط المحاولات الروسية للسيطرة على مدينة باخموت الإستراتيجية شرقي البلاد.

وجاءت تصريحات أوستن خلال اجتماع في واشنطن لمجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية، حيث أكد الوزير الأميركي أن واشنطن ستواصل التزامها تقديم المساعدات لأوكرانيا وتعزيز قدراتها العسكرية.

وأضاف أن الولايات المتحدة أثبتت فعالية العمل في تعزيز الصمود الأوكراني في وجه الجيش الروسي ومجموعة فاغنر.

وفي هذا السياق، قال موقع "بوليتيكو" (POLITICO) إنه اطلع على رسالة من أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي -من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي- طالبوا فيها وزير الدفاع لويد أوستن بتزويد أوكرانيا بمقاتلات أميركية من طراز "إف-16" (F-16).

وأشار الموقع إلى أن الأعضاء طالبوا الوزير أوستن بتزويدهم بتقييمات بحلول نهاية الأسبوع عن الشروط اللازمة لمدّ أوكرانيا بالمقاتلات.





في قلب باخموت

في غضون ذلك، قال موقع "ريادوفكا" العسكري الروسي إن قوات فاغنر تخوض معارك قرب المركز الإداري في قلب باخموت، وإنها سيطرت على أحياء في جنوبها.

وذكر الموقع أن قوات فاغنر عززت أيضا مواقعها في مرتفعات أوريخوفو فاسيليوفكا وزالزنيانسكوي شمال باخموت وشمال غربها.

من جهته، قال رئيس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين إن القوات الروسية تسيطر على منطقة زالزنيانسكوي كما أن تطويق باخموت آخذ في التوسع، وفق تعبيره.

وكانت فاغنر أعلنت في وقت سابق سيطرتها على القسم الشرقي من باخموت، وأعلنت اليومين الماضيين أنها تتقدم باتجاه وسط المدينة.





هجوم على عدة جبهات

وقالت هيئة الأركان الأوكرانية إن قواتها صدت 90 هجوما روسيا في مختلف الجبهات خلال الساعات الماضية.

وأضافت الهيئة -في بيان- أن الروس لم يتخلوا عن محاولاتهم للاستيلاء على مدينة باخموت، وأنهم يركزون حاليا على تنفيذ عمليات هجومية في اتجاهات عدد من المدن المحيطة بباخموت.

وأفاد مراسل الجزيرة اليوم الأربعاء بسماع دوي انفجارات في بلدات واقعة غرب مدينة باخموت.

من جانبه، نشر حرس الحدود الأوكراني مقاطع فيديو تظهر استهدافه آليات وجنودا في منطقة باخموت، كما نُشرت مقاطع لاستهداف خنادق يتحصن فيها جنود من القوات الروسية في محيط المدينة.

في الوقت نفسه، أفادت الإدارة العسكرية لمقاطعة دونيتسك بتعرض بلدة كوروخوفا جنوب غربي المقاطعة لقصف صاروخي أصاب مباني سكنية عدة.

ومساء أمس الثلاثاء، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن اجتماع القيادة العليا للجيش اتخذ قرارا بمواصلة الحفاظ على مدينة باخموت وتقوية دفاعاتها.

وكان قائد القوات البرية الأوكرانية الجنرال أولكسندر سيرسكي أكد -الأحد الماضي- أن الهجوم المعاكس الذي تعدّ له قواته في باخموت ليس بعيدا.