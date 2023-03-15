قبل أيام من رمضان.. قيادي يميني فرنسي يهاجم انتشار الأطعمة الحلال بالمتاجر

ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بتصريحات للقيادي البارز في حزب "استرداد فرنسا" داميان ريو اعترض فيها على انتشار الأطعمة الحلال قبل أيام فقط من دخول شهر رمضان المبارك، واعتبرها دليلا على محاولة أسلمة فرنسا.

ونشر ريو -عبر حسابه في تويتر- صورا لعروض عدد من المتاجر الفرنسية خلال الأيام الأخيرة بمناسبة اقتراب شهر رمضان، تضمنت مصاحف ومواد غذائية وأطعمة حلالا، وكتب قائلا "الشريعة الغذائية (حلال) ورمضان مبارك في كل مكان في محلات السوبر ماركت لدينا. لمن يعتقد أن الأسلمة أمر خيالي".

وحاول ريو إيصال رسالة غير مباشرة مفادها أن فرنسا تسير بخطى ثابتة نحو الأسلمة، خصوصا عند اقتراب كل مناسبة دينية إسلامية مثل شهر رمضان وعيدي الفطر والأضحى.

De la chariah alimentaire (Halal) et du ramadan partout dans nos supermarchés. L’islamisation est un fantasme. pic.twitter.com/4YSy1TNztg — Damien Rieu (@DamienRieu) March 14, 2023

ولاقت تغريدته عديدا من التفاعلات، إذ تساءل المغني ناسي بطريقة تهكمية إذا ما كان سيتحدث السياسي الفرنسي عن العلمانية والفصل بين الدين والدولة خلال احتفالات عيد الفصح اليهودي التي تبدأ أبريل/نيسان القادم.

وانتقد مغردون آخرون ما سموها "سياسة ريو في الكيل بمكيالين"، إذ إنه لا يتحدث عن سوى الإسلام متناسيا أن اليهودية لديها الأطعمة الحلال في دينها أو ما يسمى "كوشر"، وفق قولهم.

وذكر البعض الآخر أن الرجل بات مثيرا للسخرية، لأنه لا يفرق بين ما يسميه هو الأسلمة واستغلال التجار لفترة شهر رمضان من أجل تحقيق ربح سريع.

☝🏼Nos ancêtres ont voté la séparation entre l’église et l’état rendant ce pays laïc.

✅À présent, chrétiens, juifs, musulmans…vivent tous ensemble ! Vous êtes le seul à refuser cette évidence. La France que vous désirez est morte depuis longtemps. Votre combat est perdu d’avance — Alex-Islam (@AlexIslamFR) March 14, 2023

ولم تكن تصريحات ريو هي الأولى هذه الأيام عن الأطعمة الحلال، إذ أيدته زميلته في قيادة الحزب ماريون مارشال، التي حذرت خلال استضافتها على قناة "فرانس إنفو" من استمرار نهج تقدم الإسلام، مضيفة أن الكل في فرنسا لم يكن يتحدث عن الأطعمة الحلال قبل 10 سنوات مثل الآن، وفق حديثها.

وبرز ريو كثيرا في الآونة الأخيرة بعد مواقف وحملات تهاجم الإسلام، وخصوصا أجهزة الدولة التي تبدي أي إشارة لدعم الحجاب.

Il y a 10 ans, il n’y avait pas d’offensive islamique à l’école ou 125.000 excisions par an. Il y a 10 ans, on ne parlait pas tous les deux jours de voile ou de halal. L’islamisation progressive de notre pays est déjà une réalité ! #ViPol pic.twitter.com/3vch5CdaLW — Marion Maréchal (@MarionMarechal) March 14, 2023

يشار إلى أن حزب الاسترداد اليميني المتطرف -الذي يتزعمه إريك زمور- قدم برنامجا انتخابيا متطرفا خلال الانتخابات الرئاسية الماضية، توعد فيه زمور بحظر ارتداء جميع الألبسة التي تحمل رموزا إسلامية -ومنها الحجاب- في الساحات العامة، بالإضافة إلى منع بناء المآذن والمساجد.

ولم يقتصر المنع على ذلك، بل امتد إلى مختلف الحركات الإسلامية، مثل الإخوان المسلمين التي توعد بحظرها.

وفي حديث تلفزيوني سابق بالقناة الفرنسية الثانية قبل السباق الرئاسي (أبريل/نيسان 2022)، قال زمور إنه سيحظر على المسلمين في فرنسا إطلاق اسم "محمد" على أبنائهم في حال وصوله إلى منصب رئيس الجمهورية، مضيفا أنه سيضع قواعد للأسماء التي تطلق على أطفال المسلمين، على حد تعبيره.

يشار إلى أن فرنسا إحدى أكبر الدول الأوروبية من حيث حجم الجالية المسلمة البالغة نحو 6 ملايين حتى منتصف 2016، أي ما يشكّل 8.8% من مجموع سكان البلاد.