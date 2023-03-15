تعتيم على حدث أمني غامض.. رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يدعو للاستعداد على جبهات عدة تشمل إيران

نقلت القناة 14 الإسرائيلية عن رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هرتسي هليفي قوله إنه يجب الاستعداد لحدث على جبهات عدة تشمل إيران، وجاءت هذه التصريحات أمام جنود وضباط في الاحتياط.

من جهته، قال عضو الكنيست وسفير إسرائيل السابق لدى الأمم المتحدة داني دانون إنه يجب رفع التعتيم الإعلامي الذي تفرضه الرقابة العسكرية على ما وصفه بالحدث الأمني الخطير.

وقال -في تغريدة له على تويتر- إن الحظر لم يعد ذا جدوى، وإن الوقت قد حان لكشف القضية أمام الجمهور الواسع واتخاذ قرار بالرد على أعداء إسرائيل، الذين أفاد بأنهم تجاوزوا خطوطا حمرًا، على حد تعبيره.

وقد أشار مراسل الجزيرة في إسرائيل إلياس كرام إلى أن عبوة ناسفة قد انفجرت في منطقة مجدّو جنوبي مدينة حيفا الاثنين الماضي، لافتا إلى أن هذه العبوة الناسفة لم تكن مشابهة لتلك التي يستخدمها المقاومون الفلسطينيون ضد أهداف إسرائيلية.

كما ذكر المراسل أن من ضمن التكهنات، التي تتداولها وسائل إعلام عدة، تمكّن الجيش الإسرائيلي من ضبط خلية مسلحة تسللت من لبنان.

كما دعا محرر الشؤون الأمنية والعسكرية في صحيفة "يديعوت أحرونوت" من جديد إلى تسريع رفع الحظر المفروض على تفاصيل الحدث الأمني الغامض في شمالي إسرائيل.

وأشار إلى أن التعتيم تسبب بالكثير من الشائعات بين المواطنين الذين أصابهم الرعب، وجاء تحذيره على خلفية أنباء أشاعها بعض الصحفيين في الساعات الأخيرة من أن قوات الأمن الإسرائيلية ألقت القبض على خلية من 5 أشخاص كانت تسللت عبر الحدود من لبنان وأقامت في مدينة صفد المتاخمة للحدود وأعدت لعملية كبيرة، وحسب ما يتردد ولم تؤكده أي جهات رسمية إسرائيلية، فإن الخلية تسللت من نفق تحت الحدود.

من جهتها، تتدارس الرقابة العسكرية وأجهزة الأمن الإسرائيلية احتمال رفع التعتيم الإعلامي عن تفاصيل القضية أو جزء منها قريبا، وألمحت مصادر صحفية إلى أن المستوى السياسي عرقل في الساعات الـ48 الماضية نشر تفاصيل هذه التطورات، رغم مواقف مغايرة من قبل قيادة الجيش الإسرائيلي.

في الأثناء، أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -قبيل مغادرته إلى ألمانيا- مشاورات أمنية خاصة مع وزير دفاعه يوآف غالانت ركزت على تداعيات تطورات أمنية شمالي إسرائيل ما زالت الرقابة العسكرية تفرض تعتيما إعلاميا شاملا على تفاصيلها.

وأفادت مصادر صحفية إسرائيلية بأن نتنياهو قرر تقصير مدة زيارته إلى برلين بسبب التطورات الأمنية ذاتها.