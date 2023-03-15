حزام الأمن البحري.. تدريبات عسكرية ثلاثية بين الصين وروسيا وإيران في بحر العرب

أعلنت وزارة الدفاع الروسية البدءَ في تدريبات عسكرية ثلاثية بين روسيا والصين وإيران في بحر العرب.

وكانت القوات البحرية في الجيش الإيراني قد قالت إن المناورات المشتركة تحمل اسم حزام الأمن البحري، وستتواصل على مدى 5 أيام.

من جانبها، قالت وزارة الدفاع الصينية إن التدريبات ستساعد في تعميق التعاون الفعلي بين القوات البحرية للدول المشارِكة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن المرحلة النشطة من التدريبات ستكون يومي 16 و17 مارس/آذار الجاري، وستشمل مناورات مشتركة مختلفة يجري خلالها قصف بالمدفعية خلال فترات النهار والليل.