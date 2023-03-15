قال الأمين العام لمجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف إن روسيا ستحاول العثور على حطام الطائرة المسيّرة الأميركية التي اتهمت واشنطن موسكو بالتسبب في سقوطها بالبحر الأسود قبالة أوكرانيا أمس الثلاثاء، في حين تحدث مسؤول أميركي عن خطوات اتخذتها بلاده "لحماية ممتلكاتها"، من دون تفاصيل.

وقال باتروشيف في مقابلة مع التلفزيون الروسي، اليوم الأربعاء، إن حادثة المسيرة الأميركية -وهي من طراز "إم كيو-9 ريبر" (MQ-9 Reaper) تظهر تورط واشنطن في الصراع بأوكرانيا بشكل مباشر، وفق تعبيره.

وأوضح أن روسيا ستحاول الوصول إلى حطام الطائرة، لكنه قال إنه لا يعلم إن كانت هذه المحاولات ستنجح.

من جهته، قال مدير الاستخبارات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين إن لدى روسيا إمكانات تقنية لانتشال حطام المسيرة الأميركية من مياه البحر الأسود.

وحذّرت موسكو اليوم من أي طلعات جوية أميركية "عدائية"، عقب الحادثة التي أدت لتصاعد التوتر بين روسيا والقوى الغربية.

ونفت موسكو أن تكون مقاتلة روسية من طراز سو-27 قد تسببت بكسر مروحة المسيرة الأميركية، إذ تقول واشنطن إن المقاتلة صدمت المسيرة أثناء تحليقها فوق البحر الأسود في "مهمة روتينية".

وقال السفير الروسي في الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف، اليوم "نفترض أن الولايات المتحدة ستحجم عن نشر تكهنات إضافية عبر وسائل الإعلام وستضع حدا لعمليات التحليق قرب الحدود الروسية".

وكتب على منصة تليغرام "نعتبر أي تحرك باستخدام أسلحة أميركية عملا عدائيا مفتوحا".

وذكرت وزارة الدفاع الروسية الثلاثاء بأنها سارعت لنشر مقاتلاتها بعد رصد المسيرة الأميركية فوق البحر الأسود ونفت أن تكون تسببت بإسقاطها أو أن تكون طائراتها المقاتلة احتكت بها بأي شكل من الأشكال.

واشنطن تكرر اتهاماتها

من جانبه، أشار البنتاغون (وزارة الدفاع الأميركية) إلى أن مسيّرته كانت تقوم بمهمة روتينية عندما تم اعتراضها بأسلوب "متهور وغير مهني"، ورفض الإفصاح عما إذا كانت المسيرة تحمل أي قذائف.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي لاحقا "ندحض بالطبع النفي الروسي".

وأضاف أن الولايات المتحدة تحاول تجنب وقوع المسيرة "في أيد خاطئة".

وقال كيربي لشبكة "سي إن إن" (CNN) "اتخذنا خطوات لحماية ممتلكاتنا بشكل خاص فيما يتعلق بتلك المسيرة".

وذكر المتحدث الأميركي أن روسيا تنفذ عادة عمليات اعتراض فوق البحر الأسود، لكن العملية هذه المرة "كانت لافتة بسبب درجة عدم سلامتها وعدم مهنيتها، وإلى أي حد كانت متهورة".

في تلك الأثناء، نقلت صحيفة نيويورك تايمز (The New York Times) عن مسؤول عسكري أميركي قوله إن المسيرة التي سقطت في البحر الأسود أقلعت من رومانيا في مهمة استطلاع مجدولة.

وتستخدم الولايات المتحدة مسيّرات "إم كيو-9 ريبر" لأغراض الاستطلاع وكذلك لشن ضربات. وتسيّرها منذ مدة طويلة فوق البحر الأسود لمراقبة القوات البحرية الروسية.

وبحسب سلاح الجو الأميركي، بالإمكان تزويد هذه المسيّرة بصواريخ من طراز "هيلفاير" وقنابل "ذكية" موجهة بالليزر، ويمكنها التحليق لأكثر من 1770 كيلومترا وعلى ارتفاع يصل إلى 15 ألف متر.