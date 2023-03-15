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البيت الأبيض: جيك سوليفان وإبراهيم قالن بحثا الجهود التركية لتمديد اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود

15/3/2023-|آخر تحديث: 15/3/202306:43 AM (مكة المكرمة)

البيت الأبيض: جيك سوليفان وإبراهيم قالن بحثا الجهود التركية لتمديد اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود

البيت الأبيض: سوليفان وقالن بحثا أيضا التعاون الدفاعي المشترك ودعم جهود السلام بين أرمينيا وأذربيجان

البيت الأبيض: جيك سوليفان وإبراهيم قالن أعربا عن القلق المشترك إزاء الحرب الروسية في أوكرانيا

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المصدر : الجزيرة