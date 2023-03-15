استخدمت في اغتيال قاسم سليماني والظواهري.. تعرف على أبرز مميزات المسيّرة الأميركية إم كيو-9

تعد المسيّرة "إم كيو-9" (MQ-9) من بين أحدث الطائرات الأميركية دون طيار، وتمتلك مواصفات تكنولوجية عالية، ويمكنها القيام بعدد من المهام فهي قادرة على الرصد والمراقبة والتجسس ومهاجمة أهداف على الأرض، كما تستخدم كقاذفة للصواريخ في ميادين القتال.

يبلغ طول الطائرة 11 مترا، بعرض 20 مع الأجنحة، ويبلغ وزنها فارغة أكثر من طنين ويمكن أن يصل إلى 5 أطنان، ويصل أقصى ارتفاع لها 45 ألف قدم، بينما تتجاوز سرعتها القصوى 300 كيلومتر.

ويمكنها الطيران لمسافة تتجاوز ألفي كيلومتر دون التزود بوقود، كما يمكنها التحليق في ظروف جوية قاسية لفترة زمنية تتجاوز 40 ساعة متواصلة.

تتميز بقدرتها على حمل كمية من الصواريخ والقنابل الموجهة بالليزر، كما تمتلك نظام رادار متطورا ينقل البيانات لعدد من الطائرات أو المواقع على الأرض.

وتتميز الطائرة بوجود كاميرات ومستشعرات عالية الدقة تستطيع مسح منطقة قطرها 360 درجة.

من أبرز مستخدمي هذه الطائرة، الجيش الأميركي، ويشار إلى أن تقارير أفادت باستخدامها في اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في بغداد، ولاحقا زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في العاصمة الأفغانية.