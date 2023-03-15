"حزام الأمن البحري".. مناورات بحرية مشتركة بين إيران وروسيا والصين

أعلنت القوات البحرية في الجيش الإيراني بدء مناورات بحرية اليوم الأربعاء بمشاركة إيران وروسيا والصين شمال المحيط الهندي.

وقالت القوات البحرية إن المناورات المشتركة تحمل اسم "حزام الأمن البحري" وتتواصل 5 أيام.

من جانبها، قالت وزارة الدفاع الصينية إن التدريبات ستساعد في تعميق التعاون الفعلي بين القوات البحرية للدول المشارِكة.

وتأتي هذه التدريبات العسكرية في ظل توترات بين الدول الثلاث والغرب، لا سيما بسبب الحرب الدائرة في أوكرانيا.

وسبق للدول الثلاث أن نفذت في السنوات القليلة الماضية مناورات بحرية مشتركة في المحيطين الهندي والأطلسي وبحر عُمان.

وتعود المناورات الأخيرة بين إيران وروسيا والصين إلى مطلع العام الماضي، وقالت وزارة الدفاع الروسية -حينئذ- إنها تضمنت عمليات تكتيكية متنوعة في إطار تعزيز أمن التجارة البحرية الدولية، ومكافحة الإرهاب البحري والقراصنة، وتبادل المعلومات في مجالات البحث والإنقاذ، وتبادل الخبرات.