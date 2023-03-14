يوشك أن يكون الأطول مدة في التاريخ.. إعصار "فريدي" يقتل 190 شخصا في ملاوي

لقي نحو 190 شخصا مصرعهم جنوب ملاوي بسبب إعصار "فريدي" الذي ضرب المنطقة مصحوبا بأمطار غزيرة أدت إلى فيضانات، وفق ما أعلنت السلطات في البلاد.

وقالت هيئة إدارة الكوارث -في مؤتمر صحافي- في وقت سابق إن حصيلة القتلى ارتفعت إلى 99، مضيفة أنها تتوقع أن "يرتفع العدد" إثر الإعصار الذي يوشك أن يكون الأطول مدة في التاريخ.

كما أصيب 134 شخصا بجروح مختلفة، كما فُقد أثر 16 آخرين جراء الإعصار الاستوائي الذي يضرب المنطقة منذ أسابيع.

وأشارت هيئة إدارة الكوارث إلى أن أكثر من 10 آلاف شخص تضرروا جراء هذه العاصفة.

في الأثناء، تشهد ملاوي أسوأ تفش للكوليرا في تاريخها، وقد سجلت العام الماضي أكثر من 1600 حالة وفاة بهذا الوباء.

وحذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) -في بيان- من أن الأحوال الجوية تفاقم على الأرجح تفشي الأمراض التي تنتقل بالمياه على غرار الكوليرا.

وقد ضرب "فريدي" جنوب القارة الأفريقية للمرة الثانية في غضون أسابيع قادما من موزمبيق.