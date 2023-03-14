مؤسسة كهرباء عدن تحذر من غرق المدينة في ظلام دامس

حذرت مؤسسة الكهرباء الحكومية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن -مساء اليوم الثلاثاء- من أن المدينة على شفا الدخول في ظلام دامس بسبب قرب نفاد وقود محطات توليد الكهرباء.

وذكرت -في بيان- أن توربين توليد محطة بترومسيلة الرئيسية خرج عن الخدمة مساء اليوم جراء نفاد الوقود الخام، في وقت بدأت المحطات الأخرى فعليا في خفض التوليد للحد الأدنى، بعد أن أوشك مخزونها من مادتي الديزل والمازوت على النفاد ولم تتلق دفعات وقود جديدة لتأمين استمرار الخدمة.

ودعت مؤسسة الكهرباء المجلس الرئاسي والحكومة إلى سرعة التدخل لتأمين وقود محطات الكهرباء ومراعاة قرب حلول شهر رمضان، إذ تسعى المؤسسة لتحقيق استقرار التيار الكهربائي الذي كان قد شهد تحسنا خلال الأسبوع المنصرم.

وأكدت هذه المؤسسة الحكومية أن عدم توفر الوقود بات يهدد بدخول المدينة في ظلام دامس.

وتعاني عدن (جنوب) وهي مقر الحكومة المعترف بها دوليا، منذ سنوات من تردي الخدمات العامة خصوصا الكهرباء.