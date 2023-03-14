"لا تنسونا من الدعاء".. عراقي يحرق دفتر ديون زبائنه قبل شهر رمضان

فاجأ صاحب بقالة من أهالي الموصل، شمالي العراق، زبائنه بحرق دفتر الديون الخاص بهم قبل حلول شهر رمضان المبارك.

ونشر الحقوقي وصاحب البقالة مؤيد الموزان -عبر حسابه في فيسبوك- صورتين له أثناء إحراقه دفتر الديون، وعلق عليها بأنه لن يطالب أي أحد بالأموال التي كان يدين بها، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان الذي يبدأ بعد نحو 10 أيام.

وقال الموزان في تصريحات صحفية "نحن في أيام مفترجة نسعى فيها إلى التقرب من الله سبحانه وتعالى، وأنا في يدي أن أعفو عن ديون الزبائن وأسامحهم في المال قبل الشهر الكريم" مؤكدا أنه لم يكن يتوقع أن تنتشر الصورة بهذا الشكل على وسائل التواصل الاجتماعي.

ولاقت مبادرة الموزان استحسانا واسعا من قبل رواد مواقع التواصل، واعتبروها لفتة إنسانية لصاحب البقالة وشعوره بالمسؤولية خاصة وأن العراق يمر بفترة اقتصادية حرجة، مطالبين المقتدرين من التجار وأصحاب المحال بالاقتداء به.

ماشاء الله .. مش اي حد يقدر يعملها عشان كدا القرآن قالها صريحة :

( ومَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ المُفْلِحُونَ ) https://t.co/LWXgDJwXyR — كريم (@Ashry21) March 13, 2023

الحقوقي مؤيد الموزان

مواطن عراقي وصاحب بقالة هذا ما فعله بدفتر الديوان ! هذا الرجل سبق الزمن بهذا العمل ، و هيء نفسه لاستقبال شهر #رمضان ، هنيئاً لك على هذا العمل العظيم !. pic.twitter.com/enpRZuxzW8 — أحمد (@ahmed22448800) March 11, 2023

وقال المغرد أبو هود عبر حسابه في تويتر "بعد الحال التي وصل إليها العراق، يخرج مثل هذا الرجل ليعطي درساً لأصحاب المال والجاه والنفوذ الذين عميت أعينهم عن العفو والسماح وتلمس حاجة الفقير، مال أنت مستخلف فيه وسوف تسأل عنه يوم الدين، من أين كسبته وفيم أنفقته، فليكن لك حظ من العفو والسماح".

العراق بلاد ينتشر فيها الجوع والفقر بكثرة بعد الحال التي وصلت إليه يخرج مثل هذا الرجل ليعطي درساً لأصحاب المال والجاه والنفوذ اللذين عميت أعينهم عن العفو والسماح وتلمس حاجة الفقير

مال أنت مستخلف فيه وسوف تسأل عنه يوم الدين

من أين كسبته وفي ما أنفقته

فليكن لك حظ من العفو والسماح. https://t.co/LMLD7eNNl0 — Abu hood (@majan003) March 14, 2023

إذا كان فعله هذا بالتسامح والعفو والرضاء ؛ فقد فك كرب وأعتق نفسه من نار جهنم وهو على قيد الحياة . — ismail (@ismail04963350) March 13, 2023

وأثنى المغرد مهنا القصابي قائلا "(.. والعافين عن الناس) شهر رمضان تصفو به النفوس وتطمئن به القلوب".

صاحب محل عراقي يحرق دفتر الديون مع اقتراب شهر رمضان والعافين عن الناس،،

تصفو به النفوس وتطمئن به القلوب..

جعلني الله وإياكم من يستنشقون ريحها ويسكنون فردوسها pic.twitter.com/bzBrvoK7qZ — مهنا بن محمد القصابي (@MuhannaAlqsaby) March 13, 2023

صاحب محل عراقي يحرق دفتر الديون مع اقتراب شهر رمضان {والعافين عن الناس}

إلا حكومتنا لا تعرف شعبان ولا رمضان ولا عيد!!!#اسقاط_القروض_لليوم_1554 pic.twitter.com/B2oYKOtqgF — أم سعود الجيعان♿️ (@Majedahaljarki) March 13, 2023

معدلات الفقر بالعراق.. ارتفاع ملحوظ

وحسب إحصاءات وزارة التخطيط، شهد العراق ارتفاعا ملحوظا بمعدلات الفقر نتيجة الأزمة الاقتصادية والسياسية، ووصل الفقر إلى نحو 25% من السكان، في حين تُقدر أعداد الفقراء بنحو 11 مليونا من عدد سكان البلاد والبالغ 42 مليونا.

وتتصدر المثنى (جنوب غرب) المحافظات الأشد فقرا بنسبة 52%، تليها الديوانية وذي قار جنوبا بنسبة 49%.

وتفيد البيانات الرسمية بأن قرابة 3 ملايين عراقي يتلقون منحا مالية شهرية من الحكومة. وهم من أصل 9 ملايين يستحقون المساعدة ولا تستطيع الحكومة تقديمها لجميعهم بسبب ضعف المخصصات.