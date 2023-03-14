قائد البحرية في الحرس الثوري: إيران سترد على أي اعتداء تتعرض له

قال قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني علي رضا تنغسيري إن بعض دول الجوار جعلت لإسرائيل موطئ قدم فيها ويتعين عليها أن تعلم أن طهران سترد على أدنى اعتداء.

وأضاف تنغسيري -في لقاء تلفزيوني- أن أي مشكلة تتعرض لها السفن الإيرانية في المنطقة لن تبقى من دون رد.

وأشار إلى أن بلاده تملك سفينة الدعم العسكري "مهدوي" التي دخلت الخدمة حديثا مزودة بمسيرات انتحارية يصل مداها إلى 1300 كلم، وصواريخ كروز بمدى يصل إلى 750 كلم.

وخلال السنوات الماضية، تعرضت ناقلات نفط وسفن تجارية في الخليج لهجمات استخدمت فيها طائرات مسيّرة وألغام بحرية، كما استُهدفت سفينة إيرانية واحدة على الأقل بلغم لاصق في البحر الأحمر. وتبادلت إيران وإسرائيل الاتهامات بشأن تلك الهجمات.

وتتوعد إيران باستمرار بالتصدي لأي عدوان عليها، وتحذر من أنها سترد بحزم وقوة إذا واجه أي جزء منها تهديدا من قبل إسرائيل.