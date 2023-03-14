زلزال جديد بقوة 4.9 درجات في كهرمان مرعش جنوبي تركيا

وقع زلزال بقوة 4.9 درجات في ولاية كهرمان مرعش جنوبي تركيا، اليوم الثلاثاء، ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع أضرار، وذلك بعد أسابيع من الزلزال الكبير الذي كان مركزه الولاية نفسها.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية إن مركز الزلزال الجديد منطقة شاغليان جريت في كهرمان مرعش، على عمق 5.3 كيلومترات تحت سطح الأرض.

وأوضحت أنه لا أنباء أولية عن وقوع أضرار جراء الزلزال، وقالت إنها تباشر أعمال البحث الميداني.

وفي السادس من فبراير/شباط الماضي، ضرب زلزال بقوة 7.7 درجات جنوبي تركيا وشمالي سوريا وأعقبه زلزال آخر بقوة 7.6 درجات، مما أودى بحياة عشرات آلاف الأشخاص وخلف دمارا واسعا، ووصف بأكبر كارثة في تاريخ تركيا الحديث.