شاهد.. إعصار "فريدي" يرفع حصيلة الوفيات إلى نحو 200 شخص في ملاوي ويخلف دمارا واسعا

أسفر إعصار فريدي الذي ضرب جنوب القارة الأفريقية للمرة الثانية عن مقتل 190 شخصا على الأقل في ملاوي، حيث أدت الأمطار الغزيرة إلى فيضانات وانهيارات تربة، حسب حصيلة محدثة أوردتها الحكومة اليوم الثلاثاء. في حين يقول السكان إنهم يعتقدون أن عشرات الجثث لا تزال مدفونة في الوحل.

وضرب إعصار فريدي، الذي يتجه ليصبح الإعصار الأطول مدة في التاريخ، جنوب القارة الأفريقية أول مرة أواخر فبراير/شباط الماضي، بعد مسار غير مسبوق لأكثر من 10 آلاف كيلومتر عبر فيه من الشرق إلى الغرب في المحيط الهندي، ووصل إلى اليابسة في مدغشقر قبل أن يضرب موزمبيق.