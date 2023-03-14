بعد شهر على اقتحام حضانة بحافلة.. مقتل اثنين وإصابة 9 بحادث دهس بشاحنة في كندا

قتل شخصان وأصيب 9 آخرون بعدما دهستهم -أمس الاثنين- شاحنة من نوع بيك أب في مدينة أمكي بمقاطعة كيبيك الكندية، ويأتي الحادث بعد شهر من حادث متعمد استهدف حضانة قرب مونتريال أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأطفال.

وقالت هيلين سان بيير المتحدثة باسم الشرطة في كيبيك إن رجلا يبلغ 38 عاما اعتقل في مكان الواقعة، موضحة أن التحقيق ما زال جاريا في ملابسات الحادث.

وأضافت "كل شيء يشير إلى أن هذا فعل منعزل، لم يعد هناك مزيد من الخطر في المنطقة، وثمة مشتبه به واحد".

وقالت قناة "سي تي في نيوز" (CTV News) إنه ألقي القبض على قائد المركبة بعدما فر من مكان الحادث.

ووقعت الحادثة بعيد الساعة 15:00 (19:00 بتوقيت غرينتش) أمس الاثنين في وسط مدينة أمكي التي يقطنها أكثر من 6 آلاف نسمة، وتقع في شمال شرقي مدينة كيبيك.

وقال شهود عيان لوسائل إعلام محلية إن شاحنة بيك أب صدمت عددا من المشاة على أحد الأرصفة، قبل أن تواصل سيرها مسافة 500 متر تقريبا وتدهس أشخاصا.

وذكرت الشرطة أن القتيلين أحدهما ستيني والآخر سبعيني، لافتة إلى إصابة عدد من الأشخاص، بينهم 3 أطفال.

وقال رئيس الوزراء جاستن ترودو على تويتر إنه ينتظر مزيدا من المعلومات عن الحادث.

ويأتي الحادث بعد شهر على قيام شخص باقتحام دار للحضانة قرب مونتريال بحافلته، مما أسفر عن مقتل طفلين يبلغان 4 سنوات وإصابة 6 آخرين.

وفي عام 2018 صدم شخص حشدا في تورنتو (أكبر مدن كندا)، مما أسفر عن مقتل 11 وإصابة 16 في أعنف هجوم دهس بتاريخ المدينة.