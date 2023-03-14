الرئيس السوري يصل موسكو في زيارة رسمية ويلتقي بوتين غدا

وصل الرئيس السوري بشار الأسد، مساء الثلاثاء، إلى العاصمة الروسية، في زيارة رسمية يلتقي خلالها رئيس البلاد فلاديمير بوتين.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن الأسد وصل موسكو برفقة وفد وزاري، في زيارة رسمية يجري خلالها محادثات مع الرئيس بوتين.

وأضافت "سانا" أن مراسم الاستقبال جرت في مطار فنوكوفا الدولي، دون أن تحدد مدة الزيارة.

من جهته، قال الكرملين إن الرئيس بوتين يستقبل الأسد بموسكو غدا، مشيرا إلى أنه ستتم مناقشة قضايا الساعة المتعلقة بتطوير التعاون الروسي السوري في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والإنسانية.