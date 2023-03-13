موسكو تستضيف اجتماعا بشأن سوريا يشارك فيه نواب وزراء خارجية تركيا وروسيا وإيران ونظام الأسد

تستضيف العاصمة الروسية موسكو يومي 15 و16 مارس/آذار الحالي، اجتماعا بشأن سوريا بين نواب وزراء خارجية تركيا وروسيا وإيران ونظام الأسد.

وأفادت مصادر دبلوماسية تركية لوكالة الأناضول، اليوم الاثنين، أن نائب وزير الخارجية التركي براق أقتشابار سيترأس الوفد التركي في الاجتماع.

وأشارت إلى أن الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا ميخائيل بوغدانوف سيكون على رأس الوفد الروسي، فيما يمثل إيران مستشار الشؤون السياسية لوزير الخارجية علي أصغر حجي، لافتة إلى مشاركة نائب وزير خارجية النظام السوري أيمن سوسان.

وتجري تحركات على الساحة الإقليمية لإعادة العلاقات مع النظام السوري، حيث كان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو بحث مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في 8 مارس/آذار الجاري في العاصمة أنقرة عددا من القضايا الثنائية والإقليمية، وفي مقدمتها التقارب بين أنقرة ودمشق.

وقال عبد اللهيان إن إيران تدعم التقارب بين أنقرة ودمشق، داعيا إلى عودة العلاقات بين البلدين لوضعها الطبيعي، بينما قال أوغلو إن إيران أعربت عن رغبتها في المشاركة في اجتماع ثلاثي مع الطرف السوري وتركيا.

وفي 27 فبراير/شباط الماضي، زار وزير الخارجية المصري تركيا وسوريا، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ 10 سنوات، وجاءت -وفق مراقبين- في سياق استكمال مسار طويل ومساع لاستعادة علاقات القاهرة وأنقرة من جانب، والقاهرة والنظام السوري من جانب آخر، بعد أن مرّت بعدة منعطفات خلال العقد الماضي.

وقبل ذلك في 15 فبراير/شباط، زار وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي سوريا، في زيارة كانت الأولى من نوعها بين البلدين الجارين اللذين بينهما خلاف منذ فترة طويلة بشأن قضايا إقليمية، وأوضح مسؤولون أردنيون حينها أن هدف الزيارة هو إظهار التضامن بعد الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وشمال سوريا في 6 فبراير/شباط.

كما زار دمشق وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان في يناير/كانون الثاني الماضي والتقى رئيس النظام السوري بشار الأسد، وكانت هذه الزيارة الثانية للوزير الإماراتي، إذ سبق أن زار العاصمة السورية في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، وذلك لأول مرة منذ عام 2011.