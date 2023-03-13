بعد 17 عاما في السجن.. الاحتلال يفرج عن الأسير الفلسطيني فؤاد الشوبكي

أفاد مراسل الجزيرة، اليوم الاثنين، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أفرجت عن الأسير الفلسطيني فؤاد الشوبكي (83 عاما) بعد قضائه 17 عاما في السجن.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين إن الشوبكي في طريقه الآن إلى حاجز ترقوميا العسكري غرب الخليل.

وطوال سنين اعتقاله، اقترن اسم الشوبكي بألقاب عديدة، أبرزها "شيخ الأسرى". كما أنه عسكري فلسطيني برتبة لواء، وكان مسؤولا عن الإدارة المالية العسكرية في الأجهزة الأمنية.

ويُعدّ الشوبكي الأسير الأكبر سنّا في سجون الاحتلال، ويعاني مشكلات صحية مزمنة، ففي السنوات القليلة الماضية، أصبح يعتمد على رفاقه الأسرى في تلبية احتياجاته.

واختطفت قوات الاحتلال الشوبكي يوم 14 مارس/آذار 2006، في عملية اقتحام لسجن أريحا التابع للسلطة الفلسطينية، تضمنت اختطاف آخرين، أبرزهم الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد سعدات، وخلية اغتيال وزير السياحة الإسرائيلي رحبعام زئيفي.

وحكمت إسرائيل على الشوبكي بالسجن 20 عاما، خفضتها لاحقا إلى 17 عاما بعدما وجهت له اتهامات بأنه "العقل المدبر" الذي يتحمل المسؤولية الأولى والمباشرة عن عملية تمويل وتهريب سفينة محملة بالأسلحة تعرف باسم "كارين إيه" (Karine A).