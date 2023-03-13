قبيل مناورات أميركية – كورية جنوبية.. بيونغ يانغ تطلق صاروخيْ كروز من غواصة

أطلقت كوريا الشمالية صاروخيْ كروز من غواصة، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية، وذلك قبل ساعات قليلة من موعد بدء مناورات عسكرية مشتركة أميركية-كورية جنوبية واسعة النطاق.

وبحسب الوكالة الكورية الشمالية أطلقت غواصة الصاروخين من قبالة سواحل مدينة سينبو الواقعة في شرق البلاد.

من جهته، قال الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا من غواصة.

بدورها، أكدت هيئة الأركان المشتركة أن وكالات المخابرات الكورية الجنوبية والأميركية تحلل التفاصيل الخاصة بعملية الإطلاق.

وأمس الأحد، قررت بيونغ يانغ اتخاذ إجراءات "مهمة وعملية لردع الحروب" وذلك خلال اجتماع للجنة العسكرية لحزب العمال الحاكم برئاسة زعيم البلاد كيم جونغ أون، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية.

وقالت الوكالة "جرى خلال الاجتماع مناقشة واعتماد الخطوات العملية المهمة للاستفادة بشكل أكثر فعالية وقوة وهجومية من رادع الحرب للبلاد في التعامل مع الوضع الحالي الذي وصلت فيه الاستفزازات الحربية للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية إلى الخط الأحمر"، ولم تحدد ماهية الإجراءات العملية.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن تجري كوريا الشمالية اختبارات على أسلحة في توقيت يتزامن مع التدريبات العسكرية المشتركة للحليفين، الأميركي والكوري الجنوبي، والتي لطالما نددت بها بيونغ يانغ باعتبارها تدريبا على الغزو.

وقد تفقد كيم تدريبات هجومية تحاكي هجومها على مطار "العدو" الأسبوع الماضي، في محاولة للتحقق من حالة الاستعداد "للحرب الفعلية" لجيش بلاده.

وكانت كيم يو-جونغ الشقيقة الصغرى للزعيم قد حذرت في وقت سابق من أن بلادها مستعدة لاتخاذ إجراءات "ساحقة" ضد الأنشطة العسكرية التي تقوم بها الجارة الجنوبية والولايات المتحدة.