رئيس السلطة القضائية في إيران يعلن العفو عن 22 ألفا اعتقلوا خلال الاحتجاجات

نقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء (إرنا) عن رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إجئي قوله اليوم الاثنين إنه تم العفو عن 22 ألف شخص اعتقلوا في الاحتجاجات الأخيرة.

وتجتاح البلاد احتجاجات مناهضة للحكومة منذ سبتمبر/أيلول الماضي، أدت إلى اعتقالات واسعة النطاق.

وجاءت تلك الاحتجاجات بعد وفاة مهسا أميني (22 عاما) بينما كانت رهن الاحتجاز لدى شرطة الأخلاق.

وكان المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي أصدر أول قرارات العفو في فبراير/شباط الماضي، وشملت عددا كبيرا من السجناء، بعضهم اعتُقلوا في أثناء الاحتجاجات الأخيرة.