السيسي: مصر الأكثر جفافا في العالم لا تتحمل أي نقص في المياه

جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دعوته للتوصل إلى اتفاق ملزم مع إثيوبيا بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، وذلك مع تصاعد السجال مجددا بين القاهرة وأديس أبابا.

وقال السيسي خلال لقائه رئيسة وزراء الدانمارك ميتا فريدركسن في القاهرة، اليوم الاثنين، إن من المطلوب الوصول إلى اتفاق قانوني وملزم بشأن السد، مؤكدا أن مصر التي وصفها بالدولة الأكثر جفافا في العالم، لا يمكنها أن تتحمل أي نقص في المياه بأي وقت من الأوقات، وفق تعبيره.

وأشار الرئيس المصري إلى أنه لم يوجد عبر آلاف السنين أي سد على نهر النيل يؤثر على مياهه سواء كانت قليلة أو كثيرة، حسب قوله.

وقبل أيام، دعا المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية ميليس إلم إلى حل الخلافات بشأن سد النهضة داخل "البيت الأفريقي" لأن نهر النيل أفريقي، وفق تعبيره، مطالبا بوقف إحالة ملف السد إلى مجلس الأمن الدولي أو جامعة الدول العربية.





وأكد المتحدث أن إثيوبيا مستمرة في استكمال بناء السد، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك تحقيق مشاريعها التنموية وتوفير الكهرباء لـ 65 مليون إثيوبي يعيشون في الظلام، مشددا على أن ما وصفها بالاتفاقات الاستعمارية السابقة قديمة ولن تقبلها بلاده.

وجاءت هذه التصريحات بعدما دعا وزير الخارجية المصري سامح شكري إثيوبيا للتحلي بالمسؤولية، مشيرا إلى أن بلاده ستدافع عن مصالحها.

وقال شكري -خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب يوم الأربعاء الماضي- إن خطر الممارسات الإثيوبية الأحادية على حوض الأنهار المشتركة قضية محورية، ذاتُ أولوية متقدمة، ولها تبعات مصيرية على أمن مصر القومي.

وقد اعتمد وزراء الخارجية العرب خلال اجتماعهم قرارا يقضي بجعل أزمة سد النهضة بندا دائما على جدول أعمال مجلس جامعة الدول العربية.