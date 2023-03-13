عاجل | الخارجية الإيرانية: نتوقع أن يؤثر الاتفاق الإيراني السعودي بشكل إيجابي على علاقاتنا مع بقية دول المنطقة
13/3/2023-|آخر تحديث: 13/3/202311:10 AM (مكة المكرمة)
عاجل | الخارجية الإيرانية: نأمل أن يكون للاتفاق الإيراني السعودي نتائج إيجابية على الأزمة اليمنية.
عاجل | الخارجية الإيرانية: نتوقع أن يؤثر الاتفاق الإيراني السعودي بشكل إيجابي على علاقاتنا مع بقية دول المنطقة.
عاجل | الخارجية الإيرانية: الوزير عبد اللهيان وعد الأمين العام للأمم المتحدة باستضافة محادثات لإنهاء الأزمة في اليمن.
المصدر : الجزيرة