شاهد.. بكاء صانعة محتوى بريطانية مسلمة بعد تهديدها بأطفالها

نشرت صانعة المحتوى الساخر البريطانية المُسلمة شمرون نيسا مقطعا مصورا مساء أمس الأحد وهي تبكي بشدة إثر تلقيها تهديدات تخص بناتها بسبب موقفها من المحتوى الذي يقدمه الناشط المثلي جيفري مارش.

وظهرت شمرون نيسا وهي تبكي قائلة "تلقيت رسالة بريد إلكترونية فيها تهديدات، وما يؤلمني أكثر أنهم يعرفون أين أعيش، في البداية هاجموا سيارتي، والآن يخبروني بمعلومات شخصية عن بناتي، ويعرفون المدارس التي يذهبن إليها، ويعرفون وقت اصطحابهن إلى المدرسة، ووقت ذهابي لإحضارهن بعد انتهاء دوامهن الدراسي".

واختتمت شمرون -التي طالما اشتهرت بفيديوهاتها الكوميدية- الفيديو مقدمة اعتذارها قائلة "إن كان الأمر سوف يتطلب اعتذارا مني ليتوقف كل هذا، أنا آسفة، أعتذر عن ذلك، ولكن أرجوكم أن يتوقف كل هذا".

وعبر مقاطع مصورة على تيك توك -تم حذفها لاحقاـ انتقدت نيس فيديوهات للناشط مارش وهو يشرح تجاربه الجنسية بشكل غير لائق للأطفال، كما يطالب الأطفال بالابتعاد وعدم التواصل مع أبناء جيلهم، والذهاب إلى بتريون (منصة تواصل اجتماعي مدفوعة الأجر) للحديث معه بشكل خاص.

وقبل أيام أطلق ناشطون عريضة عبر موقع "شينج. أو آر جي" (Change.org) للمطالبة بمنع شمرون من تقديم محتوى عبر منصة تيك توك.

وتلقت نيسا رسائل دعم كثيرة، وعبّر عدد كبير من النشطاء عن دعمهم لشمرون، وأطلق مدونون بارزون وسم "#IStandWithShumirunNessa" أو "أنا أقف مع شمرون نيسا".

وقالت الناشطة جولي بيندل في تعليقها "جيفري مارش كما نرى من خلال محتواه على الإنترنت، رجل مزعج للغاية، وشمرون نيسا أشارت إلى هذا، لذلك تلقت تهديدات تتضمن تفاصيل مدارس أطفالها بعد أن تضررت سيارتها، مارش وأنصاره كارهون للنساء، أنا أقف مع شمرون نيسا".

Jeffrey Marsh, as we can see by his online content, is a deeply disturbing man. @shumirunnessa pointed this out. For this, she has received threats with details of her children's schools. Her car has been damaged. Marsh and supporters are misogynists. #IStandWithShumirunNessa

في حين علقت الناشطة شانون فيشر على فيديو نيسا قائلة "يا إلهي، هذا حطم قلبي، هناك بعض الأشرار المسعورين حولنا يمتلكون قلوبا عنيفة، يجب أن يرتكز أي نشاط من أي نوع على الحب والاهتمام، أما التهديدات هي أسوأ نهج، وعادة ما تؤدي إلى تأثير معاكس".

OMG! This breaks my heart. There are some evil, rabid people out there with violent hearts. Activism of any kind should be based in LOVE and CONCERN. Threats are the worst approach…and they usually result in the opposite effect, stoking increased scrutiny toward the threateners.

— Shannon Fisher (@MsShannonFisher) March 12, 2023