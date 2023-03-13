زلزال تركيا.. عدد القتلى يتجاوز 48 ألفا وهزات جديدة بولايتين جنوبي البلاد

أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو -اليوم الاثنين- ارتفاع حصيلة قتلى الزلزالين اللذين ضربا تركيا في فبراير/شباط الماضي إلى 48 ألفا و448 شخصا بينهم 6 آلاف و660 أجنبيا. يتزامن ذلك مع تسجيل مناطق في ولايتي هاتاي وملاطيا جنوبي البلاد هزات أرضية جديدة اليوم صباحا.

وحسب إدارة الكوارث والطوارئ التركية، فقد تعرضت منطقة "حصة" بولاية هاتاي لهزة أرضية بقوة 4.7 درجات على سلم ريختر.

ووقعت الهزة في الساعة 05:23 بالتوقيت المحلي وعلى عمق 11.52 كيلو مترا تحت سطح الأرض.

كما تعرضت منطقة بوتورغة بولاية ملاطيا لهزتين أرضيتين بقوة 4.5 درجات في الساعة 04.34 بالتوقيت المحلي وعلى عمق 8 كيلومترات.

أما الهزة الثانية فكانت بقوة 4.5 درجات في الساعة 05.13 بالتوقيت المحلي وعلى عمق 10 كيلومترات.

يشار إلى أنه في السادس من فبراير/شباط الماضي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزالان بقوة 7.7 و7.6 درجات، وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة. وأودت الكارثة التي كان مركزها ولاية كهرمان مرعش بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وخلفت دمارا كبيرا في 11 ولاية تركية.