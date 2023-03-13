مدفوعة بالتحيز العنصري والعرقي.. جرائم الكراهية في الولايات المتحدة زادت أكثر من 10% عام 2021

أعلن مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" (FBI) اليوم الاثنين أن جرائم الكراهية في الولايات المتحدة الأميركية زادت 11.6% في 2021 مقارنة بعام 2020.

وأضاف أن أغلب الجرائم مدفوعة بتحيزات عنصرية وعرقية ولها علاقة بالأصول والأسلاف.

وهذه أول مرة يتمكن فيها المكتب من الإعلان بشكل موثوق عن توجهات على مستوى البلاد تتعلق بجرائم الكراهية منذ تحوله لنظام جديد لجمع البيانات.

واتسمت بيانات الجرائم الموحدة التي أصدرها المكتب الفدرالي في أكتوبر/تشرين الأول 2022 بأن بها فجوات إذ لم تقدم بيانات مكتملة عن 2021 سوى 52% من أجهزة إنفاذ القانون.

وقال مسؤولون من مكتب التحقيقات إنهم تمكنوا من ضم بيانات للجرائم بأثر رجعي من أكبر مدن بالبلاد لم تكن قد تحولت بعد للنظام الجديد لجمع البيانات.

ويعني ذلك أن بعض المدن الكبرى مثل لوس أنجلوس ونيويورك مشمولة حاليا في تقرير جرائم الكراهية الذي يقارن بين 2020 و2021. كما تمكنت شيكاغو من تقديم بيانات توازي نصف عام للتقرير.

وذكر مكتب التحقيقات الفدرالي أنه عادة يرصد 130 مدينة هي الأكثر اكتظاظا بالسكان في 16 ولاية لتحديد توجهات ذات مصداقية. وتمكنت 96 مدينة من تقديم البيانات المطلوبة للمكتب ليشملها تقرير جرائم الكراهية الجديد.